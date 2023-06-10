За какую неисправность можно лишиться водительских прав на полгода

Чтобы не создавать аварийную ситуацию на дороге, водитель, садясь за руль, должен быть уверен в исправности своего авто. В противном случае он не только будет обязан уплатить крупный штраф, но и может быть лишен водительских прав. Так, водителей предупреждают о наказании за езду с неработающими габаритными огнями. Эту неисправность достаточно легко выявить, особенно в темное время суток.

В Правилах дорожного движения Украины предусмотрен ряд неисправностей, которые запрещают управлять авто. В их числе – и езда с неработающими габаритными огнями.

Однако не все водители соблюдают эти правила и продолжают управлять автомобилем с нарушениями.

Теперь же, согласно ч. 1 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за вождение с неработающими габаритными огнями патрульная служба полиции может выписать штраф в размере 340 гривен. А при повторном нарушении в течение года, у водителя могут изъять права на срок от трех до шести месяцев.

При этом следует отметить, что в случае, если лампочка перегорела во время поездки, а водитель не знает об этом, это не считается административным правонарушением. Тем не менее, водитель должен немедленно принять меры по устранению данной неисправности. В этом случае любые штрафы, наложенные полицией, будут считаться незаконными и подлежать отмене в установленном законом порядке.

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Источник: Автосота