Новости Одессы и Одесской области

За какую неисправность можно лишиться водительских прав на полгода

За какую неисправность можно лишиться водительских прав на полгода

Чтобы не создавать аварийную ситуацию на дороге, водитель, садясь за руль, должен быть уверен в исправности своего авто. В противном случае он не только будет обязан уплатить крупный штраф, но и может быть лишен водительских прав.
Так, водителей предупреждают о наказании за езду с неработающими габаритными огнями. Эту неисправность достаточно легко выявить, особенно в темное время суток.

В Правилах дорожного движения Украины предусмотрен ряд неисправностей, которые запрещают управлять авто. В их числе – и езда с неработающими габаритными огнями.

Однако не все водители соблюдают эти правила и продолжают управлять автомобилем с нарушениями.

Теперь же, согласно ч. 1 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за вождение с неработающими габаритными огнями патрульная служба полиции может выписать штраф в размере 340 гривен. А при повторном нарушении в течение года, у водителя могут изъять права на срок от трех до шести месяцев.

При этом следует отметить, что в случае, если лампочка перегорела во время поездки, а водитель не знает об этом, это не считается административным правонарушением. Тем не менее, водитель должен немедленно принять меры по устранению данной неисправности. В этом случае любые штрафы, наложенные полицией, будут считаться незаконными и подлежать отмене в установленном законом порядке.

Читайте также: Новый необычный штраф для водителей готовят в Украине.

Источник: Автосота

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить