Обстрел Одессы 29 апреля: как это было

В конце дня 29 апреля Одессу сотряс сильный взрыв. Перед этим была объявлена воздушная тревога – Воздушные силы сообщали об угрозе применения врагом баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Вскоре стало известно о масштабном пожаре в Доме приемов Международного гуманитарного университета – так формально именуется здание, напоминающее сказочный замок на берегу моря. В народе его называют «замок Кивалова» (считается, что в нем время от времени живет владелец университета и почетный ректор Одесской юридической академии Сергей Кивалов) или «замок Гарри Поттера».

Также пострадали расположенные неподалеку жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

К вечеру того дня глава Одесской ОВА Олег Кипер проинформировал о 32 пострадавших, из которых 25 человек находились в больницах, в том числе двое детей и беременная женщина.

Тогда же в реанимации в крайне тяжелом состоянии оказалась девочка Злата, которой на тот момент не было и пяти лет – вражеский боеприпас поразил ребенка в самое сердце. Почти месяц врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, чуда не произошло: малышка скончалась 23 мая, так не выйдя из комы. Очередная детская жизнь на совести российских извергов…

По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, российские военные сознательно направили на побережье Одессы кассетную баллистическую ракету, чтобы было больше жертв среди мирного населения (обычная практика путинских террористов, которую они впоследствии применят еще не раз).

А спикер ОК «Юг» Дмитрий Плетенчук подтвердил, что в ракете, которой оккупанты ударили по Одессе, была шрапнель – ее используют для уничтожения живой силы.

В тот трагический вечер подлый и коварный ракетный удар был нанесен по набережной – одному из любимых мест прогулок горожан, причем в то время, когда многие одесситы выбрались подышать морским воздухом, погулять с детьми и домашними питомцами…

Всего в результате террористической атаки Одессы вечером 29 апреля 2024 года погибли 8 человек, в том числе проректор одесского МГУ Борис Васильев. Сам Кивалов, который в момент обстрела также пребывал в здании, получил ранение в бедро.

Прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

В каком состоянии сейчас одесский «замок Гарри Поттера»

В настоящее время замок студентов Одесской юридической академии (он же «замок Гарри Поттера») уже полностью восстановлен.

В результате «прилета» баллистической ракеты полностью выгорела верхняя часть здания. На начало апреля этого года замок отремонтирован – там поставили новые перекрытия и восстановили крышу.

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