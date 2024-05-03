В Одессе попрощались с собакой Кэтти, которую убила российская ракета (фото, видео)

Об этом сообщило управление ГСЧС в Одесской области.

Кэтти стала жертвой очередного российского террора, в результате которого на месте удара погибло 4 человека, еще двое скончались в больницах.

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2 мая на месте того страшного события прошла церемония прощания, посвященная всем домашним питомцам и четвероногим, которые несут службу в разных боевых подразделениях, ищут и спасают людей под завалами, помогают разминировать страну и отдают свои жизни.

Почтить память Кэтти и всех животных, ставших жертвами войны, пришли представители кинологических расчетов силовых структур вместе со служебными собаками и просто неравнодушными одесситами.

Взрыв в Одессе прогремел вечером в понедельник, 29 апреля. Рашисты ударили по городу ракетой «Искандер-М» с кассетной боевой частью. В это время сотни мирных жителей отдыхали у моря, занимались спортом, выгуливали животных. В результате атаки погибли 6 человек, 28 ранены, среди которых дети – начато расследование.

Под российский удар попал дворец студентов Одесской юридической академии на берегу Черного моря, более известный как «дом Гарри Поттера». Президент университета Сергей Кивалов получил ранение, а проректор — погиб.