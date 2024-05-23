Новости Одессы и Одесской области

Не удалось спасти: в Одессе от вражеских обстрелов умерла 4-летняя девочка

Не удалось спасти: в Одессе от вражеских обстрелов умерла 4-летняя девочка

В Одессе умерла маленькая Злата, которая серьезно пострадала в результате вражеского обстрела 29 апреля. За эту кроху молилась вся Одесса… Все желали малышке выбраться из комы. Но, к сожалению, — чуда не произошло. И на совести рашистских извергов — еще одна детская жизнь.

Напомним, вечером 29 апреля российские захватчики в очередной раз нанесли ракетный удар по Одессе. Это был тот самый день, когда загорелось здание «Гарри Поттера». Тогда пострадало 32 человека. Четыре человека погибли на месте, также убита собака. Еще один человек умер в результате инсульта, который спровоцировала атака. Впоследствии еще трое одесситов умерли от ран в больницах. Злата стала восьмой жертвой того ракетного удара.

Девочке было всего 4,5 года. Она серьезно пострадала и перенесла очень сложную операцию, впала в кому. По словам отца, девочка находилась в коме тяжелой, третьей степени. 

— Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка. Вся Одесса молилась за нее. Но травмы были очень тяжелыми, — сообщили в телеграм-канал одесской мэрии.

Самые искренние соболезнования родителям и семье маленькой Златы…

россия — страна-террорист.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua