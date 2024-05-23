Не удалось спасти: в Одессе от вражеских обстрелов умерла 4-летняя девочка

Напомним, вечером 29 апреля российские захватчики в очередной раз нанесли ракетный удар по Одессе. Это был тот самый день, когда загорелось здание «Гарри Поттера». Тогда пострадало 32 человека. Четыре человека погибли на месте, также убита собака. Еще один человек умер в результате инсульта, который спровоцировала атака. Впоследствии еще трое одесситов умерли от ран в больницах. Злата стала восьмой жертвой того ракетного удара.

Девочке было всего 4,5 года. Она серьезно пострадала и перенесла очень сложную операцию, впала в кому. По словам отца, девочка находилась в коме тяжелой, третьей степени.

— Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка. Вся Одесса молилась за нее. Но травмы были очень тяжелыми, — сообщили в телеграм-канал одесской мэрии.

Самые искренние соболезнования родителям и семье маленькой Златы…

россия — страна-террорист.