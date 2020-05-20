«Шо за хипиш?!»: карантинный юмор по-одесски

В марте Одесса еще не знала, сколько ж продлится тот карантин (мы и сейчас не очень-то знаем), но уже пыталась шутить. «Зараза» только подступала, а в Посольстве юмора Украины (Дом Клоунов) попытались напомнить, что самое главное — надеть улыбку на лицо. И показали, как это делается в Одессе — порадовали одесситов выставкой фотографий Сергея Гуменюка. На фото — лица клоунов.

Улыбку на лице вскоре пришлось скрывать за маской. Одесситы прозвали ее намордником, а понятие «маски-шоу» стало ну очень популярным. Одесские памятники тоже облачились в маски, и, казалось, шутить-анекдотить мы на этом прекратили.

Не, не прекратили. Памятники сбрасывали «налепленные» на них маски, равно как и одесситы, которые прикалывались по поводу «намордников», как могли. В соцсетях стали набирать обороты многочисленные фото с масками «из чего угодно», даже из стекла.

Совсем, казалось бы, было не до шуток, когда в Одессе таки закрыли рынки. Но и тут отметилась одесская Книжка, где по поводу закрытия предприниматели отметили, что «в Одессе таки хипиш!». О, таки отыскалось старое доброе, чисто одесское словечко, давшее название сложившейся карантинной ситуации. Что касается закрытого «Привоза», то и здесь получилось с юмором. Главные ворота брендового рынка украсились мега-объявлением «Санитарный день». Ну в самом деле, у кого бы рука поднялась написать, что главный «на всем белом свете» рынок закрыт?!

Вскоре неподалеку от «Привоза» появился и стенд, давший начало массовому изучению «одесского языка». Изучать «язык» стали с понятия «делать базар».

Кошку-геймера восстановили по новой и усадили на родную скамейку: «Всем мяу, улыбайтесь, одесситы!». Котики появились и на фасаде старого дома в качестве очередного муральчика. В юморное дело шло все. Даже подорожавшие лимоны и вскочивший в цене имбирь. В ход сразу же пошло выражение о «курсе лимона и имбиря».

Тут кто-то что-то за урны говорил? Так получите: в центре города появились совершенно невообразимые по дизайну урны в виде джентльменов с тросточками. Даже жалко в них бумажку выбрасывать, погладить по канотье хочется. В общем, по принципу: одесситы, улыбайтесь!

Ну а потом… На Торговой, словно в дар городу, где не разучились юморить по любому поводу, выросли три скульптуры в человеческий рост. И одесситы заценили! Они их сразу полюбили. Потому что все эти три фигуры, кого бы они не изображали (а это Фрунзик Мкртчян, он же Хачикян из «Мимино», Черчилль с победным жестом и Орнелла Мути) — были тут же прозваны одесситами по-своему. А с Фрунзиком, который теперь украшает вход на Новый рынок, редкий входящий не здоровается. По одной простой причине: нас призвали радоваться жизни — несмотря на хипиш.

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