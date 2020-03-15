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Новости Одессы и Одесской области

«Всем мяу!»: одесская кошка-геймер снова на своем месте – с планшетом и секретом

«Всем мяу!»: одесская кошка-геймер снова на своем месте – с планшетом и секретом

Одесская кошка-геймер Пушинка — одно из самых «ранимых» творений одесского скульптора Татьяны Штыкало — снова восседает на своем месте. Не просто восседает, она так занята своими картинками с рыбками на планшете (кстати, совершенно новом!), что может даже не заметить и не услышать ваше «ми-ми-ми» по поводу ее возвращения.

Кошка после реставрации похорошела, а новый планшет и в самом деле придал Пушинке очень занятой вид. Впрочем, пусть себе кошка забавляется веселыми картинками. А нам с вами — ею любоваться. И еще можно красавицу гладить. Кстати, поглаживание Пушинки теперь имеет свой секрет.

Секрет прост: если вы погладите Пушинку правильно (попадете в то место, которое заставляет кошек мурлыкать), планшет искрится, переливается красками. В общем — включается. Таким вот образом наша геймерша передает вам всем свое пожелание «Всем мяу!».

«У Пушинки, как и у любой кошки, есть определенное место для «погладить». Погладишь Пушинку — планшет и включится», — рассказывает по этому поводу сама Татьяне Штыкало.

Напомним, Пушинка чаще других творений Татьяны Штыкало подвергалась нападению вандалов. Крали саму Пушинку, у нее вырывали планшет и даже зимнюю одежду, в которую облачала свои творения Таня Штыкало.

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Мария Котова
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