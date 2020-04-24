«Таки-да в Одессе хипиш»: «Книжка» тоже карантинит (фото)

Знаменитая одесская «Книжка» на Александровском проспекте тоже закрылась на карантин.

Ни тебе книг, ни заморских сладостей, химтоваров, кофе-какао-чая.

Несколько предпринимателей одиноко стоят рядом с собственными контейнерами, рассуждают на тему «Шо же теперь будет?»

Впрочем, с чувством юмора здесь по-прежнему все в порядке.

На каждом закрытом контейнере объявление, что, мол, ушли на карантин. Одно из них гласит: «Таки-да в Одессе кипиш. Закрыты на карантин».

Не все об этом в курсе, рынок «Книжка» закрылся совсем недавно. Закрытие вызывает негативную реакцию. «Нам с этими рынками делают такие нервы!», — заметила одна женщина.

Впрочем, валюту здесь по-прежнему можно обменять.

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