Юморины в этом году в Одессе не будет: клоунов можно увидеть в необычном ракурсе в Посольстве юмора

Карантин по всей Украине отменяет все массовые мероприятия. Поэтому Юморину в Одессе проводить не будут, а если и будут, то в неком «скромном» формате. Но это вовсе не означает, что надо предаваться панике и унынию.

Об этом наглядно и живо напомнили в Посольстве юмора Украины, которое имеется, конечно же, в Одессе, на ул. Ольгиевской. Оно же — Дом клоунов. Оно же — наши «Маски-шоу».

Что касается Масок, то, ясное дело, по этому поводу уже успели тоже пошутить: мол, масок в аптеках нет, а тут — сплошные Маски, да еще развеселые. Известно ведь, что все люди мира не только опасаются коронавируса, но и смеются на одном языке.

Итак, набираемся оптимизма, заходим в Дом клоунов, где до 10 апреля совершенно бесплатно вы можете увидеть этих самых веселых людей на свете, представленных на удивительных фотографиях фотохудожника, журналиста, председателя правления Одесской фотографической ассоциации (ОФА), члена Международной федерации фотоискусства (FIAP), заслуженного деятеля искусств Украины Сергея Гуменюка.

Фото поражают: здесь все — как в нашей с вами жизни, потому что клоуны ведь отражают именно ее, во всех ракурсах.

Здесь бурный смех на клоунских лицах немного граничит с печалью. К тому же, каждое фото — это еще и своеобразная история всех наших Юморин.

Фотографии выполнены по технологии цианотипии. Цианотипия (cyanotype), солнечная печать — это давний способ монохромной фотографической печати, который давал отпечатки голубого оттенка. Изобретен этот способ в XIX веке английским ученым сэром Джоном Гершелем почти сразу после изобретения дагеротипии. Потому все фото кажутся нам давними-давними.

Сергей Гуменюк так отзывается о клоунах: «Мне нравятся эти люди. За яркой веселой маской скрываются творческие натуры и сильные характеры, а за видимой простотой и дурашливостью стоят годы нелегкого кропотливого труда — физического и интеллектуального. Они и актеры, и жонглеры, и эквилибристы, и дрессировщики, и акробаты…».

Серия фактурных портретов, жанровых сцен и фрагментов номеров была снята в течение семи лет во время Международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада», который традиционно проводится в Одессе по инициативе театра «Маски».

Фото автора

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