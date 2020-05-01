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Новости Одессы и Одесской области

Одесситка смастерила маску из стеклышек, найденных у моря (фото)

Одесситка смастерила маску из стеклышек, найденных у моря (фото)

Одесская художница Екатерина Шелыгина давно увлекается искусством витража. Причем изготавливает свои произведения из не совсем обычного материала – цветного стекла.

Осколки мастерица, в основном, находит, прогуливаясь на берегу моря.

Потом обрабатывает их и превращает в необычные вещицы.

К примеру, одесситам знаком созданный ею кот Витражик, установленный на пруду в парке Победы.

А недавно рукодельница показала еще одно оригинальное изделие. Она выставила в Facebook фото, где позирует в изготовленной из цветных стеклышек маске.

Как рассказала одесситка, она спаяла между собой морские стеклышки и прикрепила к респиратору.

Катерина призналась, что ни носить, ни продавать изделие не собирается.

Маска неудобная, непрактичная и тяжелая, весит 260 граммов.

Творение интересное, но годится разве что для нестандартных фотосессий, говорит художница. Вот как эта, где автор дополнила образ, показавшись в кадре с мышами.

Кстати, творение одесситки вдохновило на творчество неизвестного реддит-юзера.

Фото: Екатерина Шелыгина, Facebook

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