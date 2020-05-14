Веселый Чувак, Одесситка, Банкир: в Одессе появились три новые скульптуры (фото)

Выходим из карантина весело! Или так: все будет хорошо, победно и, конечно же, с юмором.

Город обогатился сразу тремя новыми скульптурами. У них нет официальных имен, всех их можно увидеть на ул. Торговой (это сегодня!) и все они поднимают настроение, даже если оно у вас не очень.

Один из них, тот самый, которого уже прозвали Веселый Чувак, сидит у входа в Новый базар. Хоть и в маске, а видно, что он — очень оптимистичный и показывает, что все будет хорошо («Во!»).

Вторая скульптура — просто девушка, которая присела на скамейке на Торговой. Очень хороша! Ну а если хороша, то сразу же была «наречена» Одесситкой.

Третий — господин с «Араратом» в руке. Вторая рука изображает знак победы.

— Ой, на Черчилля похож! — восторгаются одни прохожие. Другие считают, что это — Банкир.

Итак, уселись себе наши новые скульптуры, народ радуется. Охранник Нового базара пояснил, что «они пока просто так выставлены, чтобы людям было приятно». Потом их установят на территории Нового рынка.

То есть, наши новые скульптуры — как Киса и Ося в Горсаду: они переносные, сделаны из довольно легкого материала. И с ними и в самом деле стало веселее.

Кстати, на Новый базар по-прежнему не пускают без масок и на входе измеряют температуру.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.