fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Веселый Чувак, Одесситка, Банкир: в Одессе появились три новые скульптуры (фото)

Веселый Чувак, Одесситка, Банкир: в Одессе появились три новые скульптуры (фото)

Выходим из карантина весело! Или так: все будет хорошо, победно и, конечно же, с юмором.

Город обогатился сразу тремя новыми скульптурами. У них нет официальных имен, всех их можно увидеть на ул. Торговой (это сегодня!) и все они поднимают настроение, даже если оно у вас не очень.

Один из них, тот самый, которого уже прозвали Веселый Чувак, сидит у входа в Новый базар. Хоть и в маске, а видно, что он — очень оптимистичный и показывает, что все будет хорошо («Во!»).

Вторая скульптура — просто девушка, которая присела на скамейке на Торговой. Очень хороша! Ну а если хороша, то сразу же была «наречена» Одесситкой.

Третий — господин с «Араратом» в руке. Вторая рука изображает знак победы.

— Ой, на Черчилля похож! — восторгаются одни прохожие. Другие считают, что это — Банкир.

Итак, уселись себе наши новые скульптуры, народ радуется. Охранник Нового базара пояснил, что «они пока просто так выставлены, чтобы людям было приятно». Потом их установят на территории Нового рынка.

То есть, наши новые скульптуры — как Киса и Ося в Горсаду: они переносные, сделаны из довольно легкого материала. И с ними и в самом деле стало веселее.

Кстати, на Новый базар по-прежнему не пускают без масок и на входе измеряют температуру.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить