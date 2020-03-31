Балконные прогулки и сульптуры в масках: как карантин меняет Одессу (фото)

В Минздраве больше всего замечаний по поводу несоблюдения карантина, как ни печально, делают Одессе.

Посмотрели там на фотографии массовых пикников и вылазок на выходных – и взялись за голову.

Но все же многие горожане прислушались к рекомендациям МОЗ и остаются дома, насколько это возможно.

Даже прогуляться дальше балкона не ходят, пишет УСИ.

В центре города уже редко кого встретишь.

На опустевших улицах отчетливо выделяются апгрейдившиеся старые скульптуры. Многие арт-объекты, полюбившиеся одесситам, тоже подхватили тему карантина и облачились в маску.

Фото: УСИ, Мария Котова

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