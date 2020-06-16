Пылающая Одесса: виновники масштабных пожаров до сих пор не названы

Если виновных не находят — их назначают. Вероятно, таким принципом руководствовалось следствие по делу о пожаре на Троицкой, заключив под стражу Андрея Хаецкого — уволившегося еще до трагедии замдиректора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который располагался в сгоревшем здании. Благодаря поддержке одесситов известный поэт и волонтер выпущен на поруки.

Но как идет расследование других резонансных одесских пожаров, выясняла «Одесская жизнь».

Пожар на Троицкой: под стражу — «стрелочника»

Пожар произошел в декабре прошлого года в бывшем доходном доме Асвадурова. Погибли 16 человек — студенты, преподаватели, ученые, пожарный.

По версии следствия, причиной возгорания стал электрообогреватель, оставленный включенным в запертом кабинете заведующей дневным отделением Ириной Тарановой. Ей инкриминировано нарушение требований пожарной безопасности, приведшее к гибели людей и имущественному ущербу в особо крупном размере. Доказательство вины повлечет за собой срок до восьми лет тюрьмы. Сейчас Таранова находится под круглосуточным домашним арестом.

На такую же статью переквалифицировали дела в отношении директора колледжа Любови Кочерги и завхоза Татьяны Фомич, которым ранее было предъявлено подозрение в служебной халатности. Они также находятся под домашним арестом.

Фигурантом уголовного дела стал экс-начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак. После пожара на Троицкой он уволен.

Самая строгая мера пресечения была избрана для Андрея Хаецкого, хотя за пожарную безопасность он непосредственно не отвечал. Ответственными являлись Татьяна Фомич и инженер по охране труда Алексей Коваль. Но подозрение последнему почему-то предъявлено не было. Не фигурирует по делу и пожарный инспектор, давший директору заключение о том, что здание отвечает нормам противопожарной безопасности. Эти факты и возмутили общественность. Следствие продолжается.

«Виктория»: осудили воспитателя

В сентябре 2017-го в деревянном корпусе детского лагеря «Виктория» вспыхнул пожар, унесший жизни трех юных воспитанниц хореографического ансамбля «Адель». Еще двое детей получили тяжелые травмы.

Первым подозрение в нарушении пожарной безопасности, повлекшем за собой гибель людей, получил директор лагеря Петрос Саркисян. Он был отправлен под стражу. Сейчас — отпущен под круглосуточный домашний арест.

Также на скамье подсудимых оказалась экс-вице-мэр Зинаида Цвиринько, которой было предъявлено подозрение в служебной халатности. Меру пресечения ей выбрали самую мягкую — личное обязательство. Заседания по делу Цвиринько постоянно откладываются.

Подозрения в служебной халатности предъявлены экс-начальнику Киевского райотдела ГСЧС Валерию Дьяченко и проверявшему лагерь инспектору ГСЧС Леониду Бондарю. Сейчас они находятся под ночным домашним арестом. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

По делу о хищении бюджетных средств при реконструкции лагеря на скамью подсудимых отправили директора ООО «Стройсоцстандартрозвиток» Станислава Чернышева. Экспертизы выявили множество нарушений при реконструкции деревянных корпусов — в частности, отсутствие пропитки огнезащитным составом. Но следствие продолжается.

На сегодняшний день наказание получила только старший воспитатель, ответственная за пожарную безопасность Наталья Янчик. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.

Психбольница: таинственный поджигатель

В июне 2019 года пламя охватило областную психиатрическую больницу. Погибли шесть пациентов и медсестра, выводившая больных из помещения.

По информации ГСЧС, проверка в больнице выявила множество нарушений. Были выписаны предписание и штраф, а недостатки так и не устранили.

После пожара следователи провели обыски в кабинетах руководства больницы, но о подозрении никому не сообщили. И, спустя год, в деле о пожаре до сих пор нет подозреваемых. Продолжаются экспертизы, призванные установить причину возгорания. По одной версии, пожар возник из-за неисправности электропроводки, по другой, которую поддерживают ГСЧС и администрация больницы, речь идет о поджоге: дескать, неустановленный мужчина облил вывешенное для сушки белье горючей смесью. На сегодняшний день за должностную халатность, ставшую причиной смерти людей, привлечен к ответу только экс-глава ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак, пребывающий под домашним арестом.

«Токио Стар»: заседания продолжаются

В августе 2019 года пожар в отеле «Токио Стар» унес жизни девяти человек, десять попали в больницы.

Изначально в пожаре обвинили владельца гостиницы — одесского бизнесмена Вадима Черного. Предпринимателю инкриминировали нарушение техники пожарной безопасности, повлекшее за собой смерти людей. Суд отправил Черного под стражу — без права внесения залога.

Подозрение было предъявлено и совладельцу отеля Сергею Дурачу. Подозреваемый скрывается, но тем не менее — судится. В результате был снят арест с имущества Дурача — адвокат сумел доказать, что возмещения ущерба потерпевшая требовала не от его подзащитного, а от Вадима Черного.

А вот администратора гостиницы Ирину Паровик отправили в СИЗО. Правда, со временем заключение под стражей изменили на ночной домашний арест. Такую же меру пресечения суд вынес для еще одного администратора, Оксаны Ежак. В момент возгорания отеля она находилась на службе, но не приняла меры для предотвращения пожара. Под залог был отпущен и Вадим Черный — под круглосуточный домашний арест.

По словам Вадима Черного, очередное слушание дела состоится через месяц. Экспертизы, утверждает бизнесмен, подтвердили отсутствие нарушений техники пожарной безопасности, которые могли бы стать причиной пожара.

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