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Новости Одессы и Одесской области

Горит психиатрическая больница на Слободке

Горит психиатрическая больница на Слободке

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Источники утверждают, что горит корпус на ул. Ак. Воробьёва, в котором размещены лежачие больные.

На месте находится около десятка пожарных машин, которые пытаются спасти людей.

По предварительным данным одесских журналистов, на данный момент из горящего здания эвакуированы не менее 30 человек. Есть погибшие и пострадавшие.

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Привет. 28 июня у меня будет особенный вечер. Так как существование становится для меня все более трудным, это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся.

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38 минут назад

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