Горит психиатрическая больница на Слободке

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Источники утверждают, что горит корпус на ул. Ак. Воробьёва, в котором размещены лежачие больные.

На месте находится около десятка пожарных машин, которые пытаются спасти людей.

По предварительным данным одесских журналистов, на данный момент из горящего здания эвакуированы не менее 30 человек. Есть погибшие и пострадавшие.