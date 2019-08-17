Трагедия в Одессе: пожар в отеле унес жизни 8 человек

В ночь с пятницы на субботу в гостинице «Токио Стар» по ул. Водопроводная, 1а возник пожар.

Как сообщает пресс-служба ГС ЧС в Одесской области, во время пожара в гостинице находилось ориентировочно 200 человек. Во время ликвидации пожара были эвакуированы 136 человек, спасены – 7, пострадали 10 человек, которые были направлены в медицинские учреждения города. Погибли 8 человек – их анкетные данные устанавливаются.

Пожар распространился на площадь около 1000 м. кв.

К тушению пожара привлекалось 13 единиц техники и 65 человек личного состава.

Фото: ГС ЧС Одесской области