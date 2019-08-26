Жестокое обращение и решетки на окнах: что показала проверка в одесской психбольнице после пожара

В Одесском областном центре психического здоровья, где в июне при пожаре погибли пациенты и медсестра, на окнах остаются решетки даже в тех палатах, которые выходят в закрытые дворы с высокими заборами.

Как сообщается на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, это было выявлено во время мониторингового визита в больницу. Были также установлены факты, которые можно расценить как жестокое обращение с пациентами.

В отделении №21 пациенты жаловались, что им не позволяют ходить в туалет ночью. Один из пациентов с переломом ноги, прикованный к постели, утверждал, что санитарка запугивает и бьет его по лицу за неряшливость. При этом он не обеспечен надлежащим уходом – появились пролежни на теле, а назначенное лечение не проведено.

Пациенты, которые находятся на лечении по собственному согласию, не могут выходить за пределы отделений и проводят день в огражденных площадках на скамьях и резиновых шинах.

В отделении №6 заходить в столовую разрешено только строем по пять человек. К собственным продуктам пациенты имеют доступ исключительно в установленное время – с 10:00 до 16:00.

В областном центре психического здоровья 28 отделений, в которых получают лечение около тысячи пациентов с психическими расстройствами. Больница размещена в старых корпусах XIX-ХХ в., которые постепенно ремонтируются.

Отчет по результатам визита в психбольницу будет направлен руководству Одесской облгосадминистрации, Минздрав и Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 10 июня пожар в Одесском областном медицинском центре психического здоровья на улице Академика Воробьева унес жизни 7 человек.

Фото: ombudsman.gov.ua