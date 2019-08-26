fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Жестокое обращение и решетки на окнах: что показала проверка в одесской психбольнице после пожара

Жестокое обращение и решетки на окнах: что показала проверка в одесской психбольнице после пожара

В Одесском областном центре психического здоровья, где в июне при пожаре погибли пациенты и медсестра, на окнах остаются решетки даже в тех палатах, которые выходят в закрытые дворы с высокими заборами.

Как сообщается на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, это было выявлено во время мониторингового визита в больницу. Были также установлены факты, которые можно расценить как жестокое обращение с пациентами.

В отделении №21 пациенты жаловались, что им не позволяют ходить в туалет ночью. Один из пациентов с переломом ноги, прикованный к постели, утверждал, что санитарка запугивает и бьет его по лицу за неряшливость. При этом он не обеспечен надлежащим уходом – появились пролежни на теле, а назначенное лечение не проведено.

Пациенты, которые находятся на лечении по собственному согласию, не могут выходить за пределы отделений и проводят день в огражденных площадках на скамьях и резиновых шинах.

В отделении №6 заходить в столовую разрешено только строем по пять человек. К собственным продуктам пациенты имеют доступ исключительно в установленное время – с 10:00 до 16:00.

В областном центре психического здоровья 28 отделений, в которых получают лечение около тысячи пациентов с психическими расстройствами. Больница размещена в старых корпусах XIX-ХХ в., которые постепенно ремонтируются.

Отчет по результатам визита в психбольницу будет направлен руководству Одесской облгосадминистрации, Минздрав и Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 10 июня пожар в Одесском областном медицинском центре психического здоровья на улице Академика Воробьева унес жизни 7 человек.

Фото: ombudsman.gov.ua

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить