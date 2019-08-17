“Произошла катастрофа”: владелец сгоревшего одесского отеля готов понести ответственность

Одесский бизнесмен Вадим Чёрный, который является владельцем эконом-отеля «Токио стар», заверил, что не будет уклоняться от ответственности за последствия пожара.
«Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь», — сказал он в комментарии «Радио Свобода».
Вадиму Чёрному принадлежит еще один эконом-отель в Одессе – «Зирка».
Напомним, пожар в отеле “Токио Стар” в ночь на 17 августа унес жизни 8 человек, 10 человек пострадали.
Фото: dsnews
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