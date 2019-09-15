Администратора сгоревшего отеля «Токио Стар» взяли под стражу

Для администратора отеля «Токио Стар» Ирины Паровик Киевский районный суд выбрал меру пресечения. Она проведёт месяц в следственном изоляторе без права внесения залога.

Ирина Паровик была администратором отеля «Токио Стар». Но по словам адвоката Егора Елуашвили, его подзащитная не имела никакого юридического отношения к отелю и нет ни единого факта, который бы доказал обратное. Следуя версии её адвоката, выходит, что Паровик не имела отношения и к контролю за противопожарной сигнализацией, сообщает «Пушкинская».

По предварительной версии, пожар в отеле начался в прачечной, поэтому Егор Елуашвили попросил суд допросить мастера по ремонту стиральных машин, чтобы выяснить состояние техники до трагедии. Однако судья Вадим Иванчук отказал в допросе. Адвокат счел это игнорированием позиции защиты и сказал, что причин доверять этому судье нет. Впоследствии адвокат объявил отвод судье.

Отстранение судьи рассматривал другой судья – Виктор Чаплицкий. Но он отказал в отводе.

После возвращения судьи Вадима Иванчука, прокурор Евгений Антощук ходатайствовал о содержании подозреваемой в СИЗО без права внесения залога. Он уверен, что Ирина Паровик осуществляла непосредственное управление отелем. В защиту подозреваемой адвокат сказал, что уведомление о подозрении неправомерно. А ещё и вручили его не самой Ирине Паровик, а её мужу. Далее адвокат попросил суд отказать в ходатайстве прокуратуры и выбрать другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Однако судья все же отправил администратора в СИЗО до 18 октября 2019 года – до конца сроков досудебного расследования. После чего адвокат сказал, что обратится в апелляционный суд.

Напомним, пожар в гостинице “Токио Стар” в ночь на 17 августа унес жизни 9 человек. По факту пожара было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

Причиной пожара в прокуратуре назвали замыкание электропроводки.

Ранее совладельца гостиницы, бизнесмена Вадима Черного поместили в СИЗО на два месяца.

Второму владельцу отеля вменяют нарушение требований пожарной безопасности. Однако он не выходит на контакт со следователями и всячески скрывается. У правоохранителей уже есть разрешение на то, чтобы его задержать.

Фото: Пушкинская