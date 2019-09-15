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Новости Одессы и Одесской области

Администратора сгоревшего отеля «Токио Стар» взяли под стражу

Администратора сгоревшего отеля «Токио Стар» взяли под стражу

Для администратора отеля «Токио Стар» Ирины Паровик Киевский районный суд выбрал меру пресечения. Она проведёт месяц в следственном изоляторе без права внесения залога.

Ирина Паровик была администратором отеля «Токио Стар». Но по словам адвоката Егора Елуашвили, его подзащитная не имела никакого юридического отношения к отелю и нет ни единого факта, который бы доказал обратное. Следуя версии её адвоката, выходит, что Паровик не имела отношения и к контролю за противопожарной сигнализацией, сообщает «Пушкинская».

По предварительной версии, пожар в отеле начался в прачечной, поэтому Егор Елуашвили попросил суд допросить мастера по ремонту стиральных машин, чтобы выяснить состояние техники до трагедии. Однако судья Вадим Иванчук отказал в допросе. Адвокат счел это игнорированием позиции защиты и сказал, что причин доверять этому судье нет. Впоследствии адвокат объявил отвод судье.

Отстранение судьи рассматривал другой судья – Виктор Чаплицкий. Но он отказал в отводе.

После возвращения судьи Вадима Иванчука, прокурор Евгений Антощук ходатайствовал о содержании подозреваемой в СИЗО без права внесения залога. Он уверен, что Ирина Паровик осуществляла непосредственное управление отелем. В защиту подозреваемой адвокат сказал, что уведомление о подозрении неправомерно. А ещё и вручили его не самой Ирине Паровик, а её мужу. Далее адвокат попросил суд отказать в ходатайстве прокуратуры и выбрать другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Однако судья все же отправил администратора в СИЗО до 18 октября 2019 года – до конца сроков досудебного расследования. После чего адвокат сказал, что обратится в апелляционный суд.

Напомним, пожар в гостинице “Токио Стар” в ночь на 17 августа унес жизни 9 человек.  По факту пожара было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности) УКУ.

Причиной пожара в прокуратуре назвали замыкание электропроводки.

Ранее совладельца гостиницы, бизнесмена Вадима Черного поместили в СИЗО на два месяца.

Второму владельцу отеля вменяют нарушение требований пожарной безопасности. Однако он не выходит на контакт со следователями и всячески скрывается.  У правоохранителей уже есть разрешение на то, чтобы его задержать.

Фото: Пушкинская

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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