Купить квартиру на этапе «котлована» можно разными способами. Это и покупка имущественных прав, и участие в кооперативе, и через фонд финансирования строительства. Но в тексте любого договора, независимо от способа покупки, есть обязательный набор сведений, на которые следует обратить внимание.

Давайте разберемся, какие пункты в тексте договора стоит внимательно изучить, прежде чем подписывать.

Что обязательно должно быть в тексте договора?

Информация о квартире. Когда вы подписываете договор, то квартиры в «котловане» по факту еще нет — она появится только в будущем. То есть посмотреть товар «живьем» не получится. Поэтому, чем более детальная информация о квартире будет указана в договоре, тем лучше:

адрес объекта

номер квартиры

этаж

общая и жилая площадь

технические характеристики

коммуникации

план квартиры

Стоимость квартиры. Эта цифра может быть фиксированной, но часто застройщики включают в договор математические формулы, по которым рассчитываются платежи. Если не понимаете, как именно работает формула — не подписывайте документ, пока не разберетесь. Желательно, чтобы был указан детальный план расчетов — когда и в каком размере покупатель будет вносить деньги.

Сроки исполнения договора. Это самое больное место в договоре, поэтому застройщики стараются написать максимально размытые формулировки, а также предусматривают всевозможные переносы сроков. В договоре важно указать не только сроки ввода объекта в эксплуатацию, но также сроки передачи жилья инвестору и оформления права собственности.

Какие еще «скользкие» моменты, кроме сроков, могут быть в договоре?

Права и обязанности сторон. Застройщик стремится включить в текст свое право в одностороннем порядке разорвать договор. В этом случае он может возместить покупателю только часть уплаченной суммы. Поэтому можно остаться без квартиры и без части уже внесенных средств.

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Ответственность сторон. Нужно внимательно смотреть на штрафы и пени, которые предусмотрены для покупателя квартиры за просрочку по платежам. Если вовремя не заплатить взнос, то за каждый день просрочки могут начислять проценты. Для застройщика в договоре обычно не прописывают штрафных санкций. Когда опаздывает покупатель, то его за это наказывают, а когда по срокам не успевает застройщик — то никто не несет материальной ответственности.

Есть какие-нибудь «стоп-слова» в договоре?

Обратите внимание на все слова, которые так или иначе связаны с глаголом «менять» — изменения, изменять, видоизменять, поменяться. Чем больше таких слов, тем вероятнее, что застройщик сможет поступать по своему усмотрению. Или менять условия в одностороннем порядке.

Сюда входят изменение сроков ввода в эксплуатацию, изменение площади квартиры, изменение проектной документации и многое другое.

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