Солнечная электростанция: особенности и окупаемость

В связи с постоянным ростом цен на электроэнергию и отменой льготных тарифов перед украинцами вплотную стал вопрос об использовании альтернативных источников питания. Наиболее эффективным из них является солнечная электростанция.

Она позволяет генерировать ток для собственного потребления, который также можно продавать в местные электросети, зарабатывая на «зеленом» тарифе. Рассмотрим, во сколько обойдется постройка собственной гелиостанции и как быстро она окупится.

Классическая солнечная станция состоит из нескольких ключевых элементов:

Панелей, которые потребляют солнечный свет и вырабатывают постоянный ток. Инвертора, преобразующего его в бытовое напряжение 220 вольт. Также он служит и для управления системой: позволяет сливать излишки в электросеть, получать ток из нее при превышении нагрузки, подавать заряд на аккумуляторы и пр. Гелевых аккумуляторов, которые накапливают заряд днем и отдают его ночью. Устанавливать батареи не обязательно – от них можно отказаться, если вы планируете зарабатывать на зеленом тарифе, а не питать дом в автономном режиме. Контроллера заряда. Необходим для того, чтобы заряжать аккумуляторы. Крепежных элементов. Используются для фиксации панелей на кровле или в другом месте.

Также в комплект входят автоматика для защиты от перегрузок или короткого замыкания, кабель для подключения, коммутационное оборудование и пр.

Цены и окупаемость

Чтобы узнать, сколько стоит солнечная электростанция, нужно определиться с мощностью комплекта, который вам необходим. Недорогую «кемпинговую» модель можно приобрести за 150 долларов – ее хватит для освещения лагеря, обеспечения работы холодильника, ноутбука и пр. Станция серии «Стандарт», которая вырабатывает около 250-280 кВт в месяц, обойдется примерно в 3 тысячи долларов, а комплект мощностью до 700 кВт – в 7000-7500 долларов.

Есть ли смысл ставить солнечную станцию при таких ценах? Да, причем вы сможете не только снизить расходы на коммунальные услуги, но и заработать. Практика показывает, что в центральных и южных областях Украины все сделанные инвестиции окупаются за 3-4 года. На западе и севере этот срок дольше, порядка 5-6 лет. При этом срок эффективной эксплуатации системы составляет 20-25 лет, то есть вы получите в 4-6 раз больше от суммы, которую вложили.

Примечательно и то, что чем крупнее станция, тем быстрее она окупается. Расходы на ее обустройство, подключение и ввод в эксплуатацию не зависят от мощности, поэтому придется столкнуться с одинаковой процедурой при запуске системы на 1 кВт или на 30 кВт. Поэтому при возможности рекомендуем покупать более крупные гелиостанции: они выгоднее и приносят большую прибыль.

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