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«Украинский Юг»: о некрасовских казаках и Ханской Украине (видео)

«Украинский Юг»: о некрасовских казаках и Ханской Украине (видео)

Кто такие некрасовские казаки? А что означает понятие «Ханская Украина» или Ганщина? Какое отношение к нашему Одесскому региону имеют эти исторические страницы?

Об этом – в заключительных, четвертом и пятом, роликах проекта краеведческих лекций «Украинский Юг».

Четвертый ролик проекта краеведческих лекций рассказывает об истории появления в степной Украине некрасовского казачества, которое поселилось в этих местах после антироссийского восстания на территории современной Луганской и Донецкой областей.

«Донские казаки не согласились склонить голову перед российским царизмом и были вынуждены искать протекцию на землях Османской империи, а именно на территории современной Одесской области. Они решили обосноваться рядом с братьями запорожцами, которые еще раньше бежали сюда, на нижний Дунай, от специфической любви «старшего брата», — рассказывает глава Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти (УИНП) Сергей Гуцалюк.

Пятый ролик проекта «Украинский Юг» рассказывает историю Ханской Украины.

«Даже для нынешних жителей Одесской и Николаевской областей правда о Ханской Украине или Ганщине – это почти научная фантастика, потому что о ней ни слова не было в школьных учебниках истории, а академическая наука ограничивалась татарским названием этой территории – Едисан», – рассказывает глава УИНП.

Инициаторами и координаторами проекта выступил Южный межрегиональный отдел УИНП.

Напомним, первый ролик проекта был посвящен городу Белгороду-Днестровскому, второй – казакам-мазепинцам, а третий рассказывал о возрасте Одессы.

Фото: Facebook Сергея Гуцалюка

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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