«Украинский Юг»: о некрасовских казаках и Ханской Украине (видео)

Кто такие некрасовские казаки? А что означает понятие «Ханская Украина» или Ганщина? Какое отношение к нашему Одесскому региону имеют эти исторические страницы?
Об этом – в заключительных, четвертом и пятом, роликах проекта краеведческих лекций «Украинский Юг».
Четвертый ролик проекта краеведческих лекций рассказывает об истории появления в степной Украине некрасовского казачества, которое поселилось в этих местах после антироссийского восстания на территории современной Луганской и Донецкой областей.
«Донские казаки не согласились склонить голову перед российским царизмом и были вынуждены искать протекцию на землях Османской империи, а именно на территории современной Одесской области. Они решили обосноваться рядом с братьями запорожцами, которые еще раньше бежали сюда, на нижний Дунай, от специфической любви «старшего брата», — рассказывает глава Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти (УИНП) Сергей Гуцалюк.
Пятый ролик проекта «Украинский Юг» рассказывает историю Ханской Украины.
«Даже для нынешних жителей Одесской и Николаевской областей правда о Ханской Украине или Ганщине – это почти научная фантастика, потому что о ней ни слова не было в школьных учебниках истории, а академическая наука ограничивалась татарским названием этой территории – Едисан», – рассказывает глава УИНП.
Инициаторами и координаторами проекта выступил Южный межрегиональный отдел УИНП.
Напомним, первый ролик проекта был посвящен городу Белгороду-Днестровскому, второй – казакам-мазепинцам, а третий рассказывал о возрасте Одессы.
Фото: Facebook Сергея Гуцалюка