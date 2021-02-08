Новости Одессы и Одесской области

Критерии выбора портативной колонки

Критерии выбора портативной колонки

Портативная колонка представляет собой мобильное переносное устройство, позволяющее усилить звук или слушать музыку там, где нет возможности подключения к электросети стационарной аудиосистемы.

Такой портативный гаджет, в зависимости от производителя и характеристик, может работать до 10 часов без подзарядки. При выборе устройства необходимо учитывать ряд критериев.

В первую очередь это размеры, поскольку именно от них зависит портативность. Если вы планируете носить устройство с собой, оно должно быть компактным. Для замены обычной акустики на габариты и вес можно не ориентироваться. Также следует обратить внимание на тип крепления и его качество. Чем надежнее этот элемент, тем более высокие нагрузки он сможет выдержать.

 

Основные критерии выбора

Обращаясь в магазин электроники https://itlook.ua, где представлен большой выбор девайсов по приемлемым ценам, всегда можно рассчитывать на квалифицированную помощь менеджера. Специалист поможет подобрать наиболее оптимальную портативную колонку, опираясь на требования и пожелания клиента.

Если же вы решили подойти к выбору самостоятельно, учитывайте следующие критерии:

  1. Мощность АКБ. Эта характеристика не влияет на качество звука, но определяет громкость. Чем выше этот показатель, тем сильнее звучание динамика. Устройства, рассчитанные на 1,5–5 Вт, играют примерно так же, как и смартфоны. Колонки на 50 Вт и выше вполне могут использоваться для дискотеки на природе.
  2. Качество звучания. В первую очередь нужно учесть число каналов. Один – это моно, два – уже создают более объемное звучание (стерео). Необходимо обратить внимание и на частотный диапазон. Чем выше этот коэффициент, тем больше частот сможет проиграть гаджет.
  3. Интерфейс. Современные модели способны синхронизироваться с ноутбуком или телефоном как по кабелю, так и по Bluetooth-каналу. Технология NFC позволяет значительно упростить коннект – теперь колонку можно всего лишь поднести к устройству.
  4. Управление. Как правило, настройка функций и управление в портативных девайсах производятся с использованием кнопок. Для регулировки звука могут применяться колесики и ползунки. Некоторые модели оснащаются сенсорными дисплеями. В более современных колонках предусматривается возможность дистанционного управления – для этого на смартфон или планшет устанавливается соответствующее приложение.
  5. Влагозащита. Если гаджет будет использоваться в нестандартных условиях (на природе или при высокой влажности) желательно, чтобы ему был присвоен класс защищенности IPX7 или IPX68. В первом случае устройство не подвержено воздействию влаги, во втором – колонка практически не убиваемая.

 

портативные колонки_

Что касается емкости аккумулятора, от этого показателя зависит продолжительность работы девайса от одного заряда. Например, устройство со встроенной батареей на 1500 мАч проработает в активном режиме не более 5 часов, с АКБ 4000–6000 – около 8–10 ч. Если в колонке предусмотрен мощный аккумулятор (на 20000 мАч и более), она сможет выполнять свои функции в течение суток.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Промо
Промо ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить