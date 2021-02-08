Критерии выбора портативной колонки

Портативная колонка представляет собой мобильное переносное устройство, позволяющее усилить звук или слушать музыку там, где нет возможности подключения к электросети стационарной аудиосистемы.

Такой портативный гаджет, в зависимости от производителя и характеристик, может работать до 10 часов без подзарядки. При выборе устройства необходимо учитывать ряд критериев.

В первую очередь это размеры, поскольку именно от них зависит портативность. Если вы планируете носить устройство с собой, оно должно быть компактным. Для замены обычной акустики на габариты и вес можно не ориентироваться. Также следует обратить внимание на тип крепления и его качество. Чем надежнее этот элемент, тем более высокие нагрузки он сможет выдержать.

Основные критерии выбора

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Если же вы решили подойти к выбору самостоятельно, учитывайте следующие критерии:

Мощность АКБ. Эта характеристика не влияет на качество звука, но определяет громкость. Чем выше этот показатель, тем сильнее звучание динамика. Устройства, рассчитанные на 1,5–5 Вт, играют примерно так же, как и смартфоны. Колонки на 50 Вт и выше вполне могут использоваться для дискотеки на природе. Качество звучания. В первую очередь нужно учесть число каналов. Один – это моно, два – уже создают более объемное звучание (стерео). Необходимо обратить внимание и на частотный диапазон. Чем выше этот коэффициент, тем больше частот сможет проиграть гаджет. Интерфейс. Современные модели способны синхронизироваться с ноутбуком или телефоном как по кабелю, так и по Bluetooth-каналу. Технология NFC позволяет значительно упростить коннект – теперь колонку можно всего лишь поднести к устройству. Управление. Как правило, настройка функций и управление в портативных девайсах производятся с использованием кнопок. Для регулировки звука могут применяться колесики и ползунки. Некоторые модели оснащаются сенсорными дисплеями. В более современных колонках предусматривается возможность дистанционного управления – для этого на смартфон или планшет устанавливается соответствующее приложение. Влагозащита. Если гаджет будет использоваться в нестандартных условиях (на природе или при высокой влажности) желательно, чтобы ему был присвоен класс защищенности IPX7 или IPX68. В первом случае устройство не подвержено воздействию влаги, во втором – колонка практически не убиваемая.

Что касается емкости аккумулятора, от этого показателя зависит продолжительность работы девайса от одного заряда. Например, устройство со встроенной батареей на 1500 мАч проработает в активном режиме не более 5 часов, с АКБ 4000–6000 – около 8–10 ч. Если в колонке предусмотрен мощный аккумулятор (на 20000 мАч и более), она сможет выполнять свои функции в течение суток.