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Свята в грудні: що відзначатимуть у 2023 році

Свята в грудні: що відзначатимуть у 2023 році

Кілька важливих релігійних свят із січня пересунулися на грудень через перехід Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на новоюліанський календар. Також у грудні відзначають і кілька важливих державних свят. Щоб нічого не пропустити, пропонуємо вам оновлений календар основних релігійних, державних і професійних свят на грудень.

Церковні свята в грудні 2023 року

Зверніть увагу: у парафій є два роки, щоб остаточно перейти на новоюліанський календар. Тому в деяких храмах свята все ще можуть відзначатися як раніше.

Державні та професійні свята в грудні 2023 року

Крім того, у перший місяць зими не будемо забувати і про державні та професійні свята.

  • 1 грудня — День працівників прокуратури.
  • 3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю.
  • 5 грудня — День працівників статистики; Міжнародний день волонтера.
  • 6 грудня — День Збройних сил України.
  • 7 грудня — Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування.
  • 9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією.
  • 10 грудня — День прав людини.
  • 11 грудня — Міжнародний день гір.
  • 12 грудня — День Сухопутних військ Збройних сил України.
  • 13 грудня — Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
  • 14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).
  • 15 грудня — День працівників суду.
  • 17 грудня — День працівника державної виконавчої служби.
  • 18 грудня — Міжнародний день мігрантів; День працівників органів РАЦС.
  • 19 грудня — День адвокатури.
  • 22 грудня — День енергетика; День дипломатичної служби.
  • 24 грудня — День працівників архівних установ.

31 грудня — Новий рік.

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