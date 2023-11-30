Свята в грудні: що відзначатимуть у 2023 році

Церковні свята в грудні 2023 року

6 грудня — День святого Миколая за новоюліанським календарем (за юліанським — 19 грудня);

25 грудня — Різдво Христове за новоюліанським календарем (за юліанським — 7 січня).

Зверніть увагу: у парафій є два роки, щоб остаточно перейти на новоюліанський календар. Тому в деяких храмах свята все ще можуть відзначатися як раніше.

Державні та професійні свята в грудні 2023 року

Крім того, у перший місяць зими не будемо забувати і про державні та професійні свята.

1 грудня — День працівників прокуратури.

3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю .

5 грудня — День працівників статистики; Міжнародний день волонтера.

6 грудня — День Збройних сил України.

7 грудня — Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування .

9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією.

10 грудня — День прав людини.

11 грудня — Міжнародний день гір.

12 грудня — День Сухопутних військ Збройних сил України.

13 грудня — Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.

14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).

15 грудня — День працівників суду.

17 грудня — День працівника державної виконавчої служби.

18 грудня — Міжнародний день мігрантів; День працівників органів РАЦС.

19 грудня — День адвокатури.

22 грудня — День енергетика; День дипломатичної служби.

24 грудня — День працівників архівних установ.

31 грудня — Новий рік.