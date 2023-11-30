Свята в грудні: що відзначатимуть у 2023 році

Кілька важливих релігійних свят із січня пересунулися на грудень через перехід Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на новоюліанський календар. Також у грудні відзначають і кілька важливих державних свят. Щоб нічого не пропустити, пропонуємо вам оновлений календар основних релігійних, державних і професійних свят на грудень.
Церковні свята в грудні 2023 року
- 6 грудня — День святого Миколая за новоюліанським календарем (за юліанським — 19 грудня);
- 25 грудня — Різдво Христове за новоюліанським календарем (за юліанським — 7 січня).
Зверніть увагу: у парафій є два роки, щоб остаточно перейти на новоюліанський календар. Тому в деяких храмах свята все ще можуть відзначатися як раніше.
Державні та професійні свята в грудні 2023 року
Крім того, у перший місяць зими не будемо забувати і про державні та професійні свята.
- 1 грудня — День працівників прокуратури.
- 3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю.
- 5 грудня — День працівників статистики; Міжнародний день волонтера.
- 6 грудня — День Збройних сил України.
- 7 грудня — Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування.
- 9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією.
- 10 грудня — День прав людини.
- 11 грудня — Міжнародний день гір.
- 12 грудня — День Сухопутних військ Збройних сил України.
- 13 грудня — Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
- 14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).
- 15 грудня — День працівників суду.
- 17 грудня — День працівника державної виконавчої служби.
- 18 грудня — Міжнародний день мігрантів; День працівників органів РАЦС.
- 19 грудня — День адвокатури.
- 22 грудня — День енергетика; День дипломатичної служби.
- 24 грудня — День працівників архівних установ.
31 грудня — Новий рік.