Нужны ли новогодние праздники в условиях войны: что советуют психологи?

Одессу уже припорашивало первым снежком. На витринах некоторых магазинов появились новогодние елочки и праздничная мишура. Скоро Новый год, любимый праздник. А война все не прекращается в нашей стране – гибнут люди, уничтожаются города и села… Уместно ли праздновать Новый год во время войны, нужны ли украинцам сегодня новогодние праздники – своим мнением с читателями «Одесской жизни» делятся психологи.

Праздник надежды

Праздновать ли Новый год в военных условиях? Ответить на этот вопрос каждый должен сам для себя, считает психолог Маргарита Карабицына.

– Для многих встреча Нового года – неизменная традиция. Во-первых, Новый год – это подведение итогов: в своей жизни и в жизни страны. Это необходимая и полезная операция. Она помогает нам осуществить «разбор полетов». То есть – найти ошибки, проанализировать их, сделать выводы, как избежать их в дальнейшем. И позволяет порадоваться успехам и победам. А значит, «расправить крылья» для дальнейшего полета, – отмечает психолог. – Во-вторых, мы ждем встречи «нулевой» отметки отсчета времени – начала новой жизни с новыми планами и надеждой на лучшее. И, конечно, вспоминаем всех, кто не с нами – тех, кого ждем и не можем сейчас обнять. Тех, кто покинул этот мир и перешел в Вечность.

Психологи советуют с приходом Нового года отпустить все плохие события. Но, конечно, в этом году забыть их будет невозможно. И навряд ли «волшебная» новогодняя ночь облегчит боль душевных ран.

– Война меняет многое. Она лишает радости – стирает улыбки с наших лиц, приносит слезы и боль. Но она не может лишить нас надежды, – считает Маргарита. – И мне кажется, что Новый год во время войны обретает статус именно праздника надежды.

О шоппинге «на грани» и непрерывности жизни

И все же многим украинцам идея отмечать новогодние праздники, когда на фронтах и в тылу погибают люди, вражеские ракеты уничтожают гражданскую инфраструктуру, кажется неуместной. Вместе с тем, праздник в условиях войны может быть эмоциональным и ярким, уверен психолог Александр Гершанов.

– Это жизнь на грани – когда ты осознаешь конечность бытия. Поэтому и веселье, и шоппинг даже в военное время необходимы. Иначе эмоциональное выгорание будет полным. Ведь эти радости – вкусно поесть, пройтись по магазинам или встретиться с друзьями – те ежедневные ресурсы и то волшебное слово «непрерывность», которое в жизни и держит, – полагает Гершанов. – Некоторые люди себя «замораживают»: мол, сейчас война и мне нельзя. Там страдают – значит, я тоже должен страдать. За что себя так наказывать, так не любить?

Поэтому самым важным условием хорошего настроения для встречи Нового года-2023, считает психолог, будет умение находить положительные стороны того, что у вас есть ценного здесь и сейчас.

Подарки для радости и пользы

Дарить новогодние подарки необходимо даже о время войны, убеждена психолог Анастасия Ратушная. Ведь праздничная атмосфера с обязательными сюрпризами имеет терапевтический эффект и отвлекает от плотно обступивших нас стрессовых ситуаций.

– Обдумывать, выбирать, готовить подарки – важный терапевтический процесс, – рассказывает Анастасия. – В этот момент человек переживает две эмоции: «я даю что-то важное, приятное, ценное»; «я включен в отношения». А потребность быть частью отношений и социума – одна из базовых у человека, как социального существа.

Подарки на праздник – это еще и поддержка традиций, семейных обычаев, которые нас объединяют.

– Во время таких кризисных времен, как война, важно поддерживать близких. А подарок – знак уважения и подтверждение, что жизнь продолжается, – подчеркивает психолог.

Подарки, рассказывает Анастасия, можно разделить на два типа: для радости – то, что человеку нравится, чего он хочет и практичные – то, что помогает облегчить жизнь и работу.

В мирное время этикет дарения фокусировался на желаниях и предпочтениях получателя. Во время войны приоритеты смещаются. Практичные подарки стали более уместными. Во время блэкаута, к примеру, можно подарить свечи длительного горения, теплые одеяла, фонари и даже газовую горелку.

О «вине уцелевшего» и рациональности затрат

Многие украинцы, которым удалось оказаться в безопасности во время войны, испытывают синдром «вины уцелевшего». Как можно праздновать Новый год, когда наши защитники рискуют собственной жизнью и здоровьем? И, возможно – в ту же секунду, когда мы пьем шампанское?

Такие мысли не является рациональными, убежден психолог Алексей Видиш. Они никак не помогают нашим защитникам и защитницам. А только свидетельствуют о внутреннем переживании чувства вины или других негативных эмоций, с которыми стоит работать.

– Трудно найти среди наших защитников и защитниц тех, кто хотел бы, чтобы мы остановили свою жизнь и ничего не праздновали, пока идет война, – отмечает психолог. – А вот тех, кто искренне радуется маленьким праздникам в тылу, – значительное большинство. Потому что именно они напоминают о мирной жизни и о том, за что, собственно, и воюет наш народ.

Более рациональным аргументом против новогодних торжеств являются затраты на организацию праздников. Ведь деньгам, потраченным на елки, украшения, подарки, застолье, во время войны можно найти более практичное применение. И не секрет, что защитникам Украины постоянно требуется наша финансовая помощь.

– С этим трудно не согласиться, – признает Алексей. – В то же время, событие, которое способно поддержать морально, возможность собраться в компании – очень важны для нашего психологического состояния. И нельзя сказать, что это «не ко времени». Хотя, конечно, празднование не может быть оторвано от реальности, в которой наша страна пребывает в состоянии войны. И восприятие ситуации у разных людей может значительно отличаться.

Новогодняя елка: за и против

Для большинства одесситов Новый год – это елки во всех районах города, сверкающий сказочный городок на Думской площади, и, конечно, великолепный новогодний салют.

Фейерверка, понятно, в грядущую новогоднюю ночь не будет. Во-первых, законом запрещено. Во-вторых, людям, пережившим обстрелы рашистов, гром салюта радостным не покажется. А детей наверняка напугает. В-третьих, новогодние пиротехнические забавы обходятся Одесскому горсовету в достаточно ощутимую сумму. А в условиях войны «бросать деньги на ветер» никто не будет.

В некоторых городах Украины от установок новогодних елок уже отказались. Такое решение было принято на основании опросов горожан, которые проводились на сайтах горсоветов.

А вот в Киеве новогоднюю елку все же установят – несмотря на петицию киевлян о ее неуместности во время войны. Декор главного атрибута Нового года будет работать от генератора. Предоставить его собирается частный бизнес. А после праздников этот генератор обещают передать военным.

Сейчас Одесская мэрия также проводит опрос горожан об уместности установки в городе новогодней елки во время войны. Размещен он на официальном Telegram-канале горсовета «Одеса. Офiцiйно». В опросе – несколько вариантов ответов:

Да, потому что мы верим ВСУ; Да, но с минимальной иллюминацией; Нет, не ко времени.

И определенный процент одесситов выступают за установку новогодней елки. Их главный аргумент – нельзя из-за войны детей праздника лишать. Ведь времена нынче и так нерадостные.

Но с окончательным решением о праздновании Нового года в Одесской мэрии пока что не определились.

Вероника Полищук