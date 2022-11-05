Школа местного самоуправления в Одессе: что это и как работает?

Уже пять лет в Одессе без особой рекламы функционирует неформальная общественная структура – «Школа местного самоуправления». Сегодня практически в каждом вузе есть отделение политологии, где рассматривают глобальные вопросы. А где учиться будущему депутату местного совета? Ведь нам так нужны новые лица в местной власти, к тому же еще и подготовленные! Вот почему так важны любые шаги по формированию информационного моста между властью и горожанами, любые шаги по теоретической и практической подготовке будущих депутатов всех уровней, лидеров общественного мнения. Особенно в нынешнее время, когда все напряжены сводками о боевых действиях и обстрелах, когда мысли – о судьбах близких и знакомых.

Журналист «Одесской жизни» пообщался с руководителем Школы Игорем Бычковым.

Как все начиналось

– Кто, когда и как придумал этот проект?

– Шел 2017 год. Гражданское общество в Украине было на подъеме, но мы понимали, что кроме акций прямого действия, при желании влиять на местную власть, нужно разбираться в ее специфике. Время потребовало более опытных, профессиональных общественных активистов, – рассказывает руководитель Школы Игорь Бычков. – К тому времени внутри определенного круга активного общества возникла идея о необходимости обучения граждан вопросам организации работы местного самоуправления. И не просто информированности о том, как оно работает, а главное, как должно работать! Идею создания образовательного проекта для общественных активистов и стремящихся проявить себя в сфере местной политики озвучил Александр Солонтай.

Идея была подхвачена и реализована, и после определенных поисков сложилось название «Школа местного самоуправления». Мне доверили возглавить проект.

Таким образом, 1 марта 2017 года в Одессе стартовал первый курс Школы местного самоуправления, который собрал более 40 человек – участников разных общественных организаций Одессы и области.

К преподаванию мы привлекли бывших депутатов и работников советов, специалистов по организации работы органов местного самоуправления, общественных деятелей со всей Украины. Все работали на волонтерских началах.

От теории к практике

– Старт был дан, первый блин не оказался комом. А как пошло развитие учебного процесса?

– Когда прошло два или три курса Школы, мы поняли, что недостаточно давать слушателям только теоретическую информацию, а нужна еще и практика применения этих знаний, конкретная работа. Уже в следующем, 2018 году, мы прибегли к достаточно эффективному способу организации учебного процесса, когда после определенной теоретической части из участников формировались рабочие группы, которые занимались разработкой проектов решений для Одесского горсовета по важным для города вопросам. Кураторами групп выступали действующие одесские депутаты, среди них Ольга Квасницкая, Вадим Терещук, Лилия Леонидова, Оксана Гончарук, Александр Захаров, Владимир Корниенко, Олег Звягин. За более чем год деятельности было разработано около 10 проектов. Один из них был даже проголосован и принят Одесским горсоветом. Это решение о создании в Одессе «Школы общественного бюджета», которая учила граждан Одессы, как правильно готовить свои заявки на общественный бюджет.

В 2019 году в Украину пришел ковид, и Школе пришлось отказаться от очной формы обучения, вместо нее началось обучение онлайн. В период с 2019 по 2022 год «за партами» Школы побывало более 5000 человек, из всех 24 областей Украины (это общественные активисты, местные депутаты, сотрудники органов местного самоуправления, студенты и преподаватели вузов и многие другие). Школа начала проводить курсы, в которых, кроме вопросов местного самоуправления, рассматриваются задачи по цифровизации Украины, развитию критического мышления и т.д.

А преподаватели кто?

– С таким серьезным учебным процессом не каждый преподаватель справится, а кто у вас ведет занятия?

– В нынешнем курсе у нас ведут занятия известные и опытные специалисты-практики. Назову только некоторых. Александр Солонтай – исполнительный директор агентства «Восстановление и развитие», директор программ практической политики Института политического образования – ИПО, один из лучших специалистов в вопросах развития общин; Юрий Бова – городской голова Тростянца Сумской области, делится своим опытом о том, что такое город до войны, во время оккупации и после нее; Виталий Загашный – начальник управления региональной политики МВД Украины, учредитель Центра гражданских инициатив – ЦЕГРИН; Юлия Гречка – председатель правления Демократического альянса женщин; Наталья Саблина – мотивационный психолог, ведущая онлайн-курсов, кандидат психологических наук; Юрий Подлесный – заведующий кафедрой политических наук Украинского католического университета. Упомянуть здесь всех просто невозможно. Нам еще помогают и специалисты-управленцы из Эстонии Яника Мерило и Виктор Гузун.

Выпускники Школы

– Вы поддерживаете связь со своими выпускниками? Кому-то эти занятия помогли в карьерном росте?

– Да, конечно, мы общаемся и после окончания курса. Пока еще никто из выпускников не стал нашим преподавателем, но, думаю, это не за горами. Могу назвать несколько выпускников, которые после окончания школы стали помощниками депутатов разных уровней, это хороший старт будущей политической и общественной карьеры: Александр Прохоров (работает у депутата Одесского горсовета Петра Обухова), Кристина Лампард (у Олега Филимонова), Анна Глушкова (у депутата Верховной Рады Александра Горенюка). И это еще не полный список.

– Еще один наш собеседник – выпускник Школы Александр Прохоров. Как вы узнали о Школе местного самоуправления?

– С Игорем Бычковым я знаком довольно давно. Решил принять участие в занятиях, как только появилось свободное время.

– Что вам дали занятия в ШМС?

– Прежде всего, это знакомство с интересными людьми – как спикерами, так и участниками занятий. Получил базовые знания о структуре и работе органов местного самоуправления, избирательной системы, истории самоуправления, а еще – навыки командной работы. Сегодня я также – основатель общественной организации «ВелоВектор». Занимаюсь развитием велодвижения, велосипедного транспорта и велосипедной инфраструктуры, транспортной и другой городской инфраструктуры. Принимаю активное участие в работе депутатской комиссии по транспорту и разработке инфраструктурных проектов. Также я основал проект «Чистый город», занимаюсь организацией раздельного сбора, сортировки и переработки отходов и внедрением этих процессов в Одессе и Украине. Являлся кандидатом в депутаты горсовета в 2020 году, сейчас помощник депутата Петра Обухова.

– Какую роль в вашей новой работе сыграла ШМС?

– Школа местного самоуправления дала базовые знания. Поэтому мне не пришлось долго вникать, я уже знал, как работают депутатские комиссии, как проходят пленарные заседания и как принимаются решения. Круг знакомств, который я получил в ШМС среди депутатов и активных общественных деятелей, играет в моей работе важную роль.

Работа Школы в наши дни

– Что изменилось в работе после 24 февраля?

– С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Школа местного самоуправления начала проводить курсы по информационной безопасности для украинцев, в том числе и для тех, кто сейчас находится за границей. Мы увидели, что на онлайн-курсе присутствуют участники из 12 стран. Вот так по миру разъехались наши земляки. Сейчас в онлайн-режиме проходит очередной курс: «Украина и украинцы в условиях войны и послевоенное время». Для 300 участников мы подготовили 10 лекций, посвященных вопросам нынешнего положения дел в Украине и перспективам ее послевоенного развития.

Валерий Романов

Фото из архива Игоря Бычкова и Александра Прохорова