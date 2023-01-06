Церковный календарь: что хотят изменить и на какие числа придутся праздники?

Скоро Украина может перейти на новый церковный календарь — с юлианского на новоюлианский (григорианский). Уже в этом году синод ПЦУ своим решением позволил всем украинским приходам праздновать Рождество по двум календарям — с 25 декабря по 7 января. Дважды совершаются и богослужения в храмах. Что же еще изменится для верующих при переходе с одного календаря на другой?

На сегодняшний день по юлианскому календарю живут только русская, сербская, иерусалимская и грузинская православные церкви. Все остальные православные в начале ХХ века перешли на новоюлианский календарь, который практически ничем от григорианского календаря не отличается. На новоюлианский календарь сейчас планирует перейти и Православная церковь Украины.

Если это произойдет, церковные праздники для жителей страны будут наступать на 13 дней раньше, сдвинутся также даты памяти святых, то есть наши именины. Кроме того, мы не сможем праздновать Старый Новый год, который сейчас отмечаем по юлианскому календарю, так как его просто не будет — дата его празднования переместится на две недели назад, то есть на 1 января. На этот же день придутся Маланка и Васильев день.

Конечно, привыкнуть к таким изменениям будет сложно, однако священники поясняют, что изменятся только даты праздников, а вовсе не догматы веры. Постоянными также останутся наши традиции, связанные с народными обычаями — на Рождество мы по-прежнему будем петь колядки и щедривки, устраивать вертепы. Ведь на самом деле дата празднования Рождества у всех христиан одинаковая, отличается лишь система летосчисления.

Кроме унификации дат праздников с европейскими церквами, есть и еще одна причина перехода на новоюлианский (или григорианский) календарь. Дело в том, что к 2100 году разница между юлианским и григорианским календарем будет составлять уже 14 дней, и Рождество переместится на 8 января, а еще через сто лет — на девятое, так как неточный юлианский календарь будет все больше отставать от григорианского.

При этом священники и богословы отмечают, что к переходу на новый календарь никто и никого принуждать не будет, это свободный выбор каждого жителя Украины.

Когда мы будем отмечать религиозные праздники?

Если Рождество в Украине официально перенесут на 25 декабря, то православные праздники сместятся на следующие даты:

Щедрый вечер (Маланка) — 31 декабря вместо 13 января.

Святого Василия — 1 января вместо 14 января.

Крещение — 6 января вместо 19 января.

Вербное воскресенье — праздник зависит от даты Пасхи.

Благовещение — 25 марта вместо 7 апреля.

Пасха — в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.

Святого Юрия — 23 апреля вместо 6 мая.

Троица — пятидесятый день от Пасхи.

Рождество Иоанна Крестителя — 24 июня вместо 7 июля.

Святых Петра и Павла — 29 июня вместо 12 июля.

Святого Ильи — 20 июля вместо 2 августа.

Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня — 1 августа вместо 14 августа.

Преображение Господне — 6 августа вместо 19 августа.

Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа вместо 28 августа.

Рождество Пресвятой Богородицы — 8 сентября вместо 21 сентября.

Воздвижение креста Господня — 14 сентября вместо 27 сентября.

Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября вместо 14 октября.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября вместо 4 декабря.

Святого Андрея — 30 ноября вместо 13 декабря.

Святого Николая — 6 декабря вместо 19 декабря.

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