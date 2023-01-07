Рождество 7 января: отменить нельзя оставить?

Сегодня, в субботу, 7 января 2023 года, христиане Украины восточного обряда отмечают Рождество Христово – один из важнейших и наиболее почитаемых праздников в православии. Эта дата соответствует юлианскому календарю. Впрочем, не исключено, что в этом году этот большой церковный праздник украинцы отмечают 7 января в поседний раз.

Когда отмечать Рождество?

О дате рождения Иисуса Христа продолжаются споры не одно столетие и даже среди церковнослужителей. Считается, что сын Божий появился на свет в Вифлееме во время зимнего солнцестояния (именно 25 декабря к световому времени суток начинает добавляться одна минута). Но из-за разницы в календарях – григорианском и юлианском – этот день отмечают 25 декабря и 7 января.

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В то же время стоит отметить, что в последнее время дата празднования Рождества в Украине стала дискуссионным вопросом: часть нашего общества считает уместным переход на празднование Рождества Христова 25 декабря, а кто-то хочет и в дальнейшем отмечать этот день 7 января.

С 24 по 30 декабря 2022 года в мобильном приложении «Дiя» проходило голосование о дате празднования Рождества. Всего, как сообщалось, в опросе приняли участие более полутора миллионов украинцев. За празднование 25 декабря отдали 903 265 голосов, а за 7 января – 390 125. А 192 788 голосов украинцы отдали за обе даты.

Давайте более подробно рассмотрим аргументы за 25 декабря и 7 января.

Рождество 25 декабря: аргументы «за»

На самом деле, все христиане празднуют Рождество Христово 25 декабря, однако некоторые православные церкви делают это по Юлианскому календарю, поэтому дата приходится на 7 января;

В современном обиходе все мы все пользуемся новым (григорианским) календарем, поэтому праздновать большие церковные праздники по старому просто нелогично;

По словам главы Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Эпифания, украинцам следует перейти на дату празднования 25 декабря. При этом переход будет продолжаться около 10 лет;

Переход празднования Рождества на 25 декабря, по мнению его сторонников, отдалит украинцев от русских и советских традиций;

Именно к Рождеству должен закончиться Рождественский (Филиппов) пост. Если праздник будет 25 декабря, то пост будет заканчиваться до Нового года (это день пения, веселья и танцев, которые запрещены во время поста).

Аргументы «за» Рождество 7 января

Для многих украинцев празднование Рождества остается теплой семейной традицией, от которой они не хотят отказываться;

По мнению митрополита Эпифания, нельзя резко изменять дату празднования, ведь это приведет лишь к расколу среди украинцев. Поэтому переход должен быть постепенным и мудрым;

Если перенести празднование Рождества на 25 декабря, тогда придется переносить и другие великие православные праздники. В частности, День святого Николая, Крещения, Василия и т.д. Многим верующим такое изменение будет трудно воспринять;

В украинских традициях испокон веков с Рождества 7 января начинался период праздника, который длился до 19 января (Крещение). У него много обрядовых песен и обычаев. Нельзя просто выкорчевать из памяти народа вековые традиции;

Некоторые этнографы и историки считают, что дата празднования 7 января пришла не из Москвы, а была создана еще во время Киевской Руси. То есть русские земли переняли ее от нас;

Нет принципиальной разницы, когда праздновать такое событие, как рождение Иисуса Христа, ведь в Библии нет ее точной даты.

Обе даты Рождества имеют свои веские аргументы. Поэтому каждый верующий должен сам решить для себя, когда праздновать, но ссориться по этому поводу с родными и друзьями, полагаем, не стоит – ведь подлинная вера находится в наших сердцах и не привязана к датам.

Также отметим, что, Рождество по юлианскому календарю, то есть 7 января, празднуют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская, Украинская православные церкви, Афон, а также восточнокатолические церкви. Так, помимо Украины и воюющей с нашей страной россии, рождество 7 января отмечают в Израиле, Сербии, Грузии, а также на Афоне. А вот в Албании, Белоруссии и Молдове – сразу два государственных праздника для Рождества – 25 декабря и 7 января.

Кроме того, напомним, что сегодня, 7 января 2023 года, рождественское богослужение под руководством блаженнейшего митрополита и главы Православной церкви Украины Епифания впервые состоялось в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Ранее службу тут проводили только священники Московского патриархата.

Традиции Рождества

Утром 7 января принято здороваться фразой «Христос народився», на которую отвечают «Славiмо його!». В этот день обязательно надо прийти на праздничную молитву в храм, а также ходить в гости к родственникам или позвать к себе.

Рождественское угощение должно быть богатым – накануне отмечается Сочельник, который является последним днем поста, поэтому на праздник хозяйки готовят ветчину, колбасу, яйца, холодец, пекут пироги и угощают детей.

Обязательной рождественской традицией является Коляда – обычай, во время которого группы колядников песнями славят хозяев и желают им счастья, здоровья и достатка. По окончании пения, хозяева выносят колядникам сладости и одаривают деньгами.

Считается, что чем больше колядников посетит дом, тем щедрее он будет для семьи год.

Древним и уникальным рождественским обычаем является хождение с вертепом – маленьким кукольным театром, расположенным в специальном коробе, а также большую популярность в Украине приобрел и живой вертеп, в котором в качестве различных персонажей выступают живые люди.

Непременный атрибут вертепа – рождественская звезда. Считается символом радости, именно она несет весть о рождении Иисуса.

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Что нельзя делать в Рождество

6 января на стол готовят 12 постных блюд, а уже 7 января разрешается употреблять скоромную пищу: рыбу, мясо, вино, ведь Рождественский пост закончился;

Один из главных запретов Рождества: в этот день ни одно из блюд не должно остаться нетронутым;

Нельзя убирать со стола блюда до самого наступления Рождества 7 января;

Не принято в Рождество Христово надевать старую одежду;

В праздник Рождества Христова, как и в другие крупные религиозные праздники, нельзя работать. Женщинам нельзя шить, стирать, убирать, выносить сор из избы. Мужчинам – ходить на охоту или рыбалку. Это нужно делать заранее до праздника;

В Рождество нельзя ссориться, особенно за столом;

В день Рождества нельзя забывать о милосердии – нужно приводить к себе гостей и ходить в гости.

«Одесская жизнь» от всей души поздравляет всех с этим светлым праздником. И пусть он наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. И пусть исполнятся все желания и мечты. А самая заветная мечта у нас сейчас одна, и мы уверены: она непременно сбудется!

Источники: Апостроф и ТСН