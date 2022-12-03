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Сегодня День людей с инвалидностью: кто и зачем его учредил?

Сегодня День людей с инвалидностью: кто и зачем его учредил?

Сегодня, 3 декабря, мир отмечает Международный день людей с инвалидностью. Он был провозглашен 30 лет назад – на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН) в 1992 году. Его цель – защита прав инвалидов (а если быть совсем толерантными – людей с ограниченным возможностями) во всех сферах общественной жизни и привлечение внимания широкой общественности к их проблемам.

Не стоит забывать о том, что люди с ограниченными возможностями сталкиваются с физическими, социально-экономическими и поведенческими ограничениями при попытке участвовать в жизни общества в качестве полноправных членов. По данным ООН, они составляют беднейшую часть населения мира и не имеют равных с другими членами общества возможностей в сфере образования, здравоохранения, занятости, а также в получении социальной и юридической помощи. И лишь немногие страны располагают адекватными механизмами для полного удовлетворения потребностей этих людей.

А ведь современное общество вполне способно помочь людям с ограниченными возможностями вести яркую, полноценную насыщенную жизнь, а также работать и учится наравне со всеми.

Цель Международного дня людей с инвалидностью:

Человек в инвалидной коляске

  • Привлечение внимания к их проблемам;

  • Защита прав людей с ограниченными возможностями во всем мире;

  • Проведение мероприятий по информированию населения о потребностях людей с инвалидностью;

  • Принятие мер в целях улучшения их положения в обществе и трудовой деятельности;

  • Обеспечение для таких людей равных возможностей;

  • Интеграция лиц с инвалидностью в жизнь общества.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более одного миллиарда человек – а это около 15% населения мира – сталкиваются с какой-либо формой инвалидности. И, как ожидается, что эта цифра будет расти в связи со старением населения и ростом распространенности неинфекционных заболеваний.

В Украине насчитывается около 3 миллионов людей с инвалидностью. И им очень нужна помощь.

С какими проблемами сталкиваются лица с инвалидностью:

Проблемы людей с инвалидностью

  • Их материальные возможности ограничены (а ведь у них очень большие расходы на медицинское обслуживание и лекарства);

  • Передвижение по городу вызывает огромные трудности (ведь пандусы и специально оборудованный общественный транспорт есть не везде);

  • В украинских школах недостаточно инклюзивных классов и подготовленных педагогов для работы с детьми-инвалидами. Большинство из них вынуждены находится на домашнем обучении. Отсюда возникает проблема с социализацией еще в детском возрасте;

  • Общество, а особенно детские коллективы, далеко не всегда готовы принимать и понимать людей с ограниченными возможностями.

Всем нам следует помнить одну очень важную вещь: каждый человек испытывает потребность быть нужным. Лица с инвалидностью не являются исключением. Им не нужны наши сочувствие и жалость – им нужна наша помощь, чтобы стать нужными обществу, родным и друзьям.

И несмотря на то, что люди с инвалидностью имеют некоторые ограничения, в наших силах помочь им найти себя, свое предназначение в жизни, стать более независимыми и свободными.

Безусловно, этот день – не праздничная дата, ведь он посвящен людям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем. Но несмотря на все трудности, они смогли найти в себе силы жить, а многие – даже творить и созидать. И это дорогого стоит.

Ник Вуйчич

Ник Вуйчич

А напоследок приведем несколько сильных цитат Ника Вуйчича – человека без рук и ног, который все же сумел стать счастливым:

  • Вы должны понять, что сразу получить ответы порой невозможно.
  • Когда вы не готовы принять себя, то еще меньше готовы принять других людей.
  • Я очень рано усвоил, что просить о помощи можно и нужно. Нормальное у вас тело или нет, но есть вещи, с которыми невозможно справиться в одиночку.
  • Раньше я спрашивал: почему я? Почему это случилось со мной? Но теперь я говорю: почему и не со мной?
  • Еще один день – еще одна возможность!
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Редакция ПРОФИЛЬ

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