Сегодня День людей с инвалидностью: кто и зачем его учредил?

Сегодня, 3 декабря, мир отмечает Международный день людей с инвалидностью. Он был провозглашен 30 лет назад – на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН) в 1992 году. Его цель – защита прав инвалидов (а если быть совсем толерантными – людей с ограниченным возможностями) во всех сферах общественной жизни и привлечение внимания широкой общественности к их проблемам.

Не стоит забывать о том, что люди с ограниченными возможностями сталкиваются с физическими, социально-экономическими и поведенческими ограничениями при попытке участвовать в жизни общества в качестве полноправных членов. По данным ООН, они составляют беднейшую часть населения мира и не имеют равных с другими членами общества возможностей в сфере образования, здравоохранения, занятости, а также в получении социальной и юридической помощи. И лишь немногие страны располагают адекватными механизмами для полного удовлетворения потребностей этих людей.

А ведь современное общество вполне способно помочь людям с ограниченными возможностями вести яркую, полноценную насыщенную жизнь, а также работать и учится наравне со всеми.

Цель Международного дня людей с инвалидностью:

Привлечение внимания к их проблемам;

Защита прав людей с ограниченными возможностями во всем мире;

Проведение мероприятий по информированию населения о потребностях людей с инвалидностью;

Принятие мер в целях улучшения их положения в обществе и трудовой деятельности;

Обеспечение для таких людей равных возможностей;

Интеграция лиц с инвалидностью в жизнь общества.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более одного миллиарда человек – а это около 15% населения мира – сталкиваются с какой-либо формой инвалидности. И, как ожидается, что эта цифра будет расти в связи со старением населения и ростом распространенности неинфекционных заболеваний.

В Украине насчитывается около 3 миллионов людей с инвалидностью. И им очень нужна помощь.

С какими проблемами сталкиваются лица с инвалидностью:

Их материальные возможности ограничены (а ведь у них очень большие расходы на медицинское обслуживание и лекарства);

Передвижение по городу вызывает огромные трудности (ведь пандусы и специально оборудованный общественный транспорт есть не везде);

В украинских школах недостаточно инклюзивных классов и подготовленных педагогов для работы с детьми-инвалидами. Большинство из них вынуждены находится на домашнем обучении. Отсюда возникает проблема с социализацией еще в детском возрасте;

Общество, а особенно детские коллективы, далеко не всегда готовы принимать и понимать людей с ограниченными возможностями.

Всем нам следует помнить одну очень важную вещь: каждый человек испытывает потребность быть нужным. Лица с инвалидностью не являются исключением. Им не нужны наши сочувствие и жалость – им нужна наша помощь, чтобы стать нужными обществу, родным и друзьям.

И несмотря на то, что люди с инвалидностью имеют некоторые ограничения, в наших силах помочь им найти себя, свое предназначение в жизни, стать более независимыми и свободными.

Безусловно, этот день – не праздничная дата, ведь он посвящен людям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем. Но несмотря на все трудности, они смогли найти в себе силы жить, а многие – даже творить и созидать. И это дорогого стоит.

А напоследок приведем несколько сильных цитат Ника Вуйчича – человека без рук и ног, который все же сумел стать счастливым:

Вы должны понять, что сразу получить ответы порой невозможно.

Когда вы не готовы принять себя, то еще меньше готовы принять других людей.

Я очень рано усвоил, что просить о помощи можно и нужно. Нормальное у вас тело или нет, но есть вещи, с которыми невозможно справиться в одиночку.

Раньше я спрашивал: почему я? Почему это случилось со мной? Но теперь я говорю: почему и не со мной?

Еще один день – еще одна возможность!