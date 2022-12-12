Наши праздники: 12 декабря – День Сухопутных войск Украины

В этот день, 12 декабря, в Украине отмечают День Сухопутных войск. Это профессиональный праздник военнослужащих, которые в настоящее время уверенно удерживают боевые позиции и дают достойный отпор российской агрессии, день за днем приближая нашу Победу. Именно сегодня мы чествуем самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных сил нашей страны и главный носитель их боевой мощи.

День Сухопутных войск посвящен всем военнослужащим, которые входят в механизированные, танковые, ракетные войска, военную авиацию, артиллерию, десантные войска. Их роль всегда была одной из самых выдающихся на поле боя.

Сухопутные войска были сформированы в составе Вооруженных сил Украины согласно Указу президента в соответствии со статьей 4 Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины» в 1996 году. Они являются основным носителем могущества украинского государства. По численности Сухопутные войска составляют около половины Вооруженных сил Украины.

Организационно Сухопутные войска состоят из:

Командование Сухопутных войск ВСУ;

оперативных командований «Юг», «Север», «Запад», «Восток»;

частей непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск ВСУ.

Профессиональный праздник военнослужащих Сухопутных войск был установлен указом второго президента Украины Леонида Кучмы в 1997 году, а датой праздника выбрали 12 декабря.

Во время войны все солдаты Сухопутных войск рискуют своими жизнями за независимость и свободу Украины, поэтому сейчас этот праздник особенно важен.

«Шаг за шагом вы «выгрызаете» каждый метр, каждый рубеж, каждый наш город и село. Очень эффективно «минусуете» вражескую технику и самих оккупантов. Спасибо за вашу отвагу и стойкость!» – такими словами поздравил наших доблестных воинов нынешний президент нашей страны Владимир Зеленский.

Поздравим же и мы всех причастных с Днем Сухопутных войск Украины. И скажем огромное спасибо нашим героям! И пожелаем им вернуться домой целыми и невредимыми. Пусть служба будет безопасной, а победа Украины – скорой!

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Фото: 24 канал