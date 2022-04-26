Этот день в истории: взрыв на Чернобыльской АЭС

В Одессе раздаются взрывы – что происходит? Сегодня утром, в четверг, 14 апреля 2022 года, в разных частях Одессы были слышны звуки взрывов. При этом сигнала воздушной тревоги не было, пишут в соцсетях обеспокоенные горожане. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области у мальчика в руках сработало взрывное устройство 13 летний подросток чуть не лишился кисти руки в селе Владычень Болградского района Одесской области. 20 февраля неизвестное взрывное устройство сработало прямо у него в руках. ПОДРОБНЕЕ