Этот день в истории: взрыв на Чернобыльской АЭС

Ровно 36 лет назад Украину и весь мир всколыхнула страшная авария: взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Эта трагедия унесла тысячи жизней, и ее последствия мы ощущаем по сей день.
«Одесская жизнь» напоминает своим читателям основные факты жуткой катастрофы.
В результате аварии полностью разрушился атомный реактор, а в окружающую среду попали радиоактивные вещества. В течение первых трех месяцев после катастрофы умер 31 человек. У 134 ликвидаторов диагностировали острую лучевую болезнь. Высокие дозы облучения стали причиной смерти еще четырёх тысяч человек. Однако предполагается, что реальное количество жертв аварии намного больше.
Факты о Чернобыльской катастрофе:
- первое информационное сообщение о случившемся на ЧАЭС для широкой публики было сделано ТАСС 28 апреля 1986 года в 21.00;
- после аварии деревья в двух километрах от ЧАЭС поглотили высокие дозы радиации и окрасились в буро-рыжий цвет, за что получили название «Рыжий лес»;
- эвакуация жителей Припяти началась спустя 36 часов после катастрофы;
- в результате взрыва в атмосферу, среди прочего, выпало огромное количество горячих частиц, достигших Германии;
- Швеция стала первой страной, которая официально зарегистрировала первые свидетельства Чернобыльской катастрофы;
- по данным Международного агентства по атомной энергетике, конструкция реактора была изначально «взрывоопасной», так как не соответствовала международным нормам безопасности и имела опасные конструктивные особенности;
- 23% территории Беларуси оказались загрязнены радиоактивным цезием-137;
- о Чернобыльской катастрофе снято множество документальных и художественных фильмов. Один из последних — мини-сериал «Чернобыль», созданный американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Его показали в мае-июне 2019 года.
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Фото: anna-news.info