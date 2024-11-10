Последствия ночной атаки на Одессу: дома в руинах и разбитый рынок (фоторепортаж)

В ночь на воскресенье, 10 ноября 2024 года, российские террористы в четвертый раз за неделю атаковали Одессу ударными беспилотниками. На этот раз удар пришелся по территории одного из рынков в Пересыпском районе города и близлежащим частным домам.
В Одесской ОВА уточнили информацию о пострадавших, а на месте прилета побывал фотокорреспондент «Одесской жизни».
Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, в результате вражеского обстрела ударными беспилотниками в ночь на 10 ноября в Одессе ранены два человека – оба были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Погибших, к счастью, на этот раз нет.
Помимо этого, повреждены ряд объектов инфраструктуры, в частности:
- 25 гаражей;
- 2 легковых автомобиля;
- 9 грузовиков;
- 10 киосков и 2 магазина на рынке;
- 6 частных жилых домов, из которых 2 полностью разрушены;
- автозаправочная станция.
На местах работают все соответствующие службы. Работает оперативный штаб.
Коммунальные службы расчищают разрушения, дворовые территории, подворья, вывозят обломки и помогают пострадавшим.
А в одесской мэрии уточнили, что от ночной атаки «шахедов» получила повреждения женская консультация №11 (консультативно-диагностическое отделение городской клинической больницы №1) на улице Ядова.
«Страна-террорист продолжает атаковать гражданское население. В этот раз целью стали беременные женщины… Разбито около 15 оконных блоков, повреждены двери», – говорится в сообщении.
Тем не менее, завтра женская консультация продолжит прием пациенток по обычному графику в уцелевших кабинетах.
Напомним, в ночь на 9 ноября армия рф также провела массированную атаку с помощью ударных дронов по Одессе и пригороду. Тогда пострадали жилой комплекс в поселке Авангард и десятки частных домов. Погибла одна женщина и еще 13 человек, в том числе двое детей были ранены.
Ранее от удара дронов россиян пострадала одесская школа №125.
Еще по теме:
- Разрушенные дома, сгоревшие авто: как пострадали одесситы после ночной атаки дронами 9 ноября (фоторепортаж);
- В Одессе разрушены дома, школа: как выглядит город после массового налета беспилотников (фоторепортаж);
- Обстрел Одессы 18 октября: пострадали база отдыха и дома мирных жителей (фоторепортаж).