Последствия ночной атаки на Одессу: дома в руинах и разбитый рынок (фоторепортаж)

В Одесской ОВА уточнили информацию о пострадавших, а на месте прилета побывал фотокорреспондент «Одесской жизни».

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, в результате вражеского обстрела ударными беспилотниками в ночь на 10 ноября в Одессе ранены два человека – оба были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Погибших, к счастью, на этот раз нет.

Помимо этого, повреждены ряд объектов инфраструктуры, в частности:

25 гаражей;

2 легковых автомобиля;

9 грузовиков;

10 киосков и 2 магазина на рынке;

6 частных жилых домов, из которых 2 полностью разрушены;

автозаправочная станция.

На местах работают все соответствующие службы. Работает оперативный штаб.

Коммунальные службы расчищают разрушения, дворовые территории, подворья, вывозят обломки и помогают пострадавшим.

А в одесской мэрии уточнили, что от ночной атаки «шахедов» получила повреждения женская консультация №11 (консультативно-диагностическое отделение городской клинической больницы №1) на улице Ядова.

«Страна-террорист продолжает атаковать гражданское население. В этот раз целью стали беременные женщины… Разбито около 15 оконных блоков, повреждены двери», – говорится в сообщении.

Тем не менее, завтра женская консультация продолжит прием пациенток по обычному графику в уцелевших кабинетах.

Напомним, в ночь на 9 ноября армия рф также провела массированную атаку с помощью ударных дронов по Одессе и пригороду. Тогда пострадали жилой комплекс в поселке Авангард и десятки частных домов. Погибла одна женщина и еще 13 человек, в том числе двое детей были ранены.

Ранее от удара дронов россиян пострадала одесская школа №125.

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