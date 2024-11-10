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Последствия ночной атаки на Одессу: дома в руинах и разбитый рынок (фоторепортаж)

Последствия ночной атаки на Одессу: дома в руинах и разбитый рынок (фоторепортаж)

В ночь на воскресенье, 10 ноября 2024 года, российские террористы в четвертый раз за неделю атаковали Одессу ударными беспилотниками. На этот раз удар пришелся по территории одного из рынков в Пересыпском районе города и близлежащим частным домам.

В Одесской ОВА уточнили информацию о пострадавших, а на месте прилета побывал фотокорреспондент «Одесской жизни».

Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, в результате вражеского обстрела ударными беспилотниками в ночь на 10 ноября в Одессе ранены два человека – оба были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Погибших, к счастью, на этот раз нет.

Помимо этого, повреждены ряд объектов инфраструктуры, в частности:

  • 25 гаражей;
  • 2 легковых автомобиля;
  • 9 грузовиков;
  • 10 киосков и 2 магазина на рынке;
  • 6 частных жилых домов, из которых 2 полностью разрушены;
  • автозаправочная станция.
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, коммунальщики
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, техника
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, возле рынка
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, штаб
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, на рынке
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, рынок
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, авто
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, разбитая машина
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, кондиционер оторвало
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, пострадали авто
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, разрушения

На местах работают все соответствующие службы. Работает оперативный штаб.

Коммунальные службы расчищают разрушения, дворовые территории, подворья, вывозят обломки и помогают пострадавшим.

В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, работает техника
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, разрушенный рынок
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, авто на рынке
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, коммунальные службы
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, вывеска на рынке
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, разрушения на рынке
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, много мусора
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, пострадавшая квартира
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, развалины дома
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, авто во дворе
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, остатки мебели

А в одесской мэрии уточнили, что от ночной атаки «шахедов» получила повреждения женская консультация №11 (консультативно-диагностическое отделение городской клинической больницы №1) на улице Ядова.

«Страна-террорист продолжает атаковать гражданское население. В этот раз целью стали беременные женщины… Разбито около 15 оконных блоков, повреждены двери», – говорится в сообщении.

Тем не менее, завтра женская консультация продолжит прием пациенток по обычному графику в уцелевших кабинетах.

В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, то, что осталось от дома
Одесский дом после атаки 10 ноября 2024,
После атаки 10 ноября 2024, во дворе
После атаки 10 ноября 2024, легковушка
После атаки 10 ноября 2024, разрушения
После атаки 10 ноября 2024, разбитое авто
После атаки 10 ноября 2024, дорога
После атаки 10 ноября 2024, еще вчера здесь жили люди...
После атаки 10 ноября 2024, разрушенный дом
После атаки 10 ноября 2024, руины дома
После атаки 10 ноября 2024, Одесса

Напомним, в ночь на 9 ноября армия рф также провела массированную атаку с помощью ударных дронов по Одессе и пригороду. Тогда пострадали жилой комплекс в поселке Авангард и десятки частных домов. Погибла одна женщина и еще 13 человек, в том числе двое детей были ранены.

Ранее от удара дронов россиян пострадала одесская школа №125.

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