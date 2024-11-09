Ночная атака Одессы дронами: есть жертва и пострадавшие (фоторепортаж)

По информации одесской мэрии, в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов Одессы.

По сообщению Одесской областной прокуратуры, погибла местная жительница, еще 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет. Информация о других пострадавших уточняется.

Также повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 машин полностью сгорели.

Прокуроры документируют последствия очередной вражеской атаки по Одессе. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, сегодня утром на локациях начнут работу коммунальные службы и будет развернут городской оперативный штаб для помощи горожанам, чьи дома повреждены в результате ночной врадеской атаки.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета и Одесской областной прокуратуры