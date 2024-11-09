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Разрушенные дома, сгоревшие авто: как пострадали одесситы после ночной атаки дронами 9 ноября (фоторепортаж)

Разрушенные дома, сгоревшие авто: как пострадали одесситы после ночной атаки дронами 9 ноября (фоторепортаж)

В ночь на субботу, 9 ноября 2024 года, Одесса пережила очередную вражескую атаку ударными дронами. В результате были повреждены как многоэтажки, так и частные дома, некоторые из которых оказались полностью разрушенными, сгорели десятки автомобилей, есть жертва и пострадавшие…

Удручающую картину запечатлел фотокорреспондент «Одесской жизни».

На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024-2
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024-3
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024-4
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024-5
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024-6

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Как сообщалось, ночью 9 ноября россияне совершили массированную атаку с помощью ударных дронов по Одессе и пригороду. Из-за падения одного из дронов произошел масштабный пожар на территории одного из жилкомплексов в поселке Авангард. Во дворе ЖК сгорело около 15 автомобилей.

На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК-2
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК-3
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК-4
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК-5
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК-6
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК-7
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК-8
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК-9
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК-10
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК-11
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК-12
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК-13
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, ЖК-14

Кроме того, пострадали частные дома и складские помещения частного предприятия.

В Одессе вражеский дрон разрушил частный дом. Там пострадала целая семья: отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, а женщина погибла.

Всего, по данным Одесской ОВА, в результате дроновой атаки ранения получили 13 человек, в том числе двое детей.

На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, частные дома
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, частные дома-5
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, частные дома-2
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, частные дома-3
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, частные дома-4
На месте прилета в Одессе, 9 ноября 2024, частные дома-6

Сегодня на месте ликвидации последствий ночной вражеской атаки в Хаджибейском районе Одессы развернули городской оперативный штаб, где принимают заявления от жителей пострадавших домов и квартир на оформление материальной помощи и предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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