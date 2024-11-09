Разрушенные дома, сгоревшие авто: как пострадали одесситы после ночной атаки дронами 9 ноября (фоторепортаж)

Удручающую картину запечатлел фотокорреспондент «Одесской жизни».

Как сообщалось, ночью 9 ноября россияне совершили массированную атаку с помощью ударных дронов по Одессе и пригороду. Из-за падения одного из дронов произошел масштабный пожар на территории одного из жилкомплексов в поселке Авангард. Во дворе ЖК сгорело около 15 автомобилей.

Кроме того, пострадали частные дома и складские помещения частного предприятия.

В Одессе вражеский дрон разрушил частный дом. Там пострадала целая семья: отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, а женщина погибла.

Всего, по данным Одесской ОВА, в результате дроновой атаки ранения получили 13 человек, в том числе двое детей.

Сегодня на месте ликвидации последствий ночной вражеской атаки в Хаджибейском районе Одессы развернули городской оперативный штаб, где принимают заявления от жителей пострадавших домов и квартир на оформление материальной помощи и предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.