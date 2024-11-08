В Одессе разрушены дома, школа: как выглядит город после массового налета беспилотников (фоторепортаж)

Ночь с 7 на 8 ноября 2024 года была непростой для одесситов: отовсюду стреляли, слышались взрывы, горели дома и газопроводы. Все это следствие российского удара дронами. Как выглядит город после этого акта агрессии россиян, смотрите в нашем фоторепортаже.
На месте побывал фотокорреспондент “Одесской Жизни”. Картина открывается ужасная — разрушены частные и многоквартирные дома, уникальная, самая старая в городе школа, пережившая до того не одну войну. Самое же страшное, что один одессит был убит россиянами, еще 9 получили ранения.
Нажимайте на стрелки в галереях, чтобы перейти к следующему фото. Так выглядит настоящее отношение россиян и их государства к украинцам и одесситам — они безжалостно уничтожают жилье, инфраструктуру, отбирают наши жизни и здоровье.
Одесская школа №125 была старейшей в городе, построена в XIX веке. Пережила две мировых войны, гражданскую войну. Недавно была полностью реконструирована, став одной из самых современных в городе. Но не устояла перед дронами Российской Федерации.
Ранее мы подробно рассказывали о последствиях этой атаки на Одессу.
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