Как выглядят дома одесситов после очередной «шахедной» атаки (фоторепортаж)

Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

«Очередной акт терроризма со стороны россиян. Есть пострадавшие – оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно – без погибших. Снова жилые дома, мирные люди. В одном из разрушенных домов мы обнаружили погибшую собаку. Вот с кем они воюют», – пишет Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

По информации областной прокуратуры, в результате атаки пострадали два человека. Повреждены частные дома, админздания, гаражный кооператив, складские помещения, автомобили, киоски и павильоны на территории местного рынка.

Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия ночной атаки.

Куда одесситы могут обратиться за помощью

Сегодня утром, 10 ноября, в Пересыпском районе Одессы по адресу: ул. Ядова, 24 развернут городской оперативный штаб, где сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

Штаб будет работать сегодня весь день, после чего жителям поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Пересыпскую районную администрацию по адресу: проспект Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 106 с 08:00 до 17:00 или по телефону: (048) 750- 24-21.

Как сообщалось, ночью 9 ноября россияне совершили массированную атаку с помощью ударных дронов по Одессе и пригороду. Пострадал жилой комплекс в поселке Авангард, а также частные дома. Погибда одна женщина и еще 13 человек, в том числе дети 4 и 16 лет получили ранения.

Фото пресс-службы Одесского горсовета