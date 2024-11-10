Новости Одессы и Одесской области

Как выглядят дома одесситов после очередной «шахедной» атаки (фоторепортаж)

Как выглядят дома одесситов после очередной «шахедной» атаки (фоторепортаж)

В ночь на воскресенье, 10 ноября 2024 года, Одесса пережила уже четвертую за неделю дроновую атаку со стороны российских террористов и военных преступников. Снова разрушены жилые дома и территория одного из местных рынков. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

«Очередной акт терроризма со стороны россиян. Есть пострадавшие – оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно – без погибших. Снова жилые дома, мирные люди. В одном из разрушенных домов мы обнаружили погибшую собаку. Вот с кем они воюют», – пишет Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Последствия атаки 10 ноября 2024, разрушен дом

Последствия атаки 10 ноября 2024

По информации областной прокуратуры, в результате атаки пострадали два человека. Повреждены частные дома, админздания, гаражный кооператив, складские помещения, автомобили, киоски и павильоны на территории местного рынка.

Труханов на месте прилета

Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия ночной атаки.

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Куда одесситы могут обратиться за помощью

Сегодня утром, 10 ноября, в Пересыпском районе Одессы по адресу: ул. Ядова, 24 развернут городской оперативный штаб, где сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

Последствия атаки 10 ноября 2024, разрушенная ванная в доме

Атака на Одессу, пострадал жилой дом

Штаб будет работать сегодня весь день, после чего жителям поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Пересыпскую районную администрацию по адресу: проспект Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 106 с 08:00 до 17:00 или по телефону: (048) 750- 24-21.

Как сообщалось, ночью 9 ноября россияне совершили массированную атаку с помощью ударных дронов по Одессе и пригороду. Пострадал жилой комплекс в поселке Авангард, а также частные дома. Погибда одна женщина и еще 13 человек, в том числе дети 4 и 16 лет получили ранения.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
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