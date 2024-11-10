Наслідки нічної атаки на Одесу: будинки в руїнах та розбитий ринок (фоторепортаж)

У ніч на неділю, 10 листопада 2024 року, російські терористи вчетверте за тиждень атакували Одесу ударними безпілотниками. Цього разу удар припав по території одного з ринків у Пересипському районі міста та прилеглих приватних будинках.
В Одеській ОВА уточнили інформацію про постраждалих, а на місці прильоту побував фотокореспондент Одеського життя.
Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, в результаті ворожого обстрілу ударними безпілотниками в ніч на 10 листопада в Одесі отримали поранення дві людини – обидві були госпіталізовані в стані середнього ступеня важкості. Загиблих, на щастя, цього разу немає.
Крім цього, пошкоджено низку об’єктів інфраструктури, зокрема:
- 25 гаражів;
- 2 легкові автомобілі;
- 9 вантажівок;
- 10 кіосків та 2 магазини на ринку;
- 6 приватних житлових будинків, з яких 2 повністю зруйновані;
- автозаправна станція.
На місцях працюють усі відповідні служби. Працює оперативний штаб.
Комунальні служби розчищають руйнування, дворові території, обійстя, вивозять уламки та допомагають постраждалим.
А в одеській мерії уточнили, що від нічної атаки «шахедів» зазнала пошкоджень жіноча консультація №11 (консультативно-діагностичне відділення міської клінічної лікарні №1) на вулиці Ядова.
«Країна-терорист продовжує атакувати цивільне населення. Цього разу ціллю стали вагітні жінки… Розтрощено близько 15 віконних блоків, ушкоджені двері», – йдеться у повідомленні.
Проте завтра жіноча консультація продовжить прийом пацієнток за звичайним графіком у вцілілих кабінетах.
Нагадаємо, в ніч на 9 листопада армія росії також провела масовану атаку за допомогою ударних дронів по Одесі та передмісті. Тоді постраждали житловий комплекс у селищі Авангард та десятки приватних будинків. Загинула одна жінка та ще 13 людей, у тому числі двоє дітей, було поранено.
Раніше від удару дронів росіян постраждала одеська школа №125.
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