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Наслідки нічної атаки на Одесу: будинки в руїнах та розбитий ринок (фоторепортаж)

Наслідки нічної атаки на Одесу: будинки в руїнах та розбитий ринок (фоторепортаж)

У ніч на неділю, 10 листопада 2024 року, російські терористи вчетверте за тиждень атакували Одесу ударними безпілотниками. Цього разу удар припав по території одного з ринків у Пересипському районі міста та прилеглих приватних будинках.

В Одеській ОВА уточнили інформацію про постраждалих, а на місці прильоту побував фотокореспондент Одеського життя.

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, в результаті ворожого обстрілу ударними безпілотниками в ніч на 10 листопада в Одесі отримали поранення дві людини – обидві були госпіталізовані в стані середнього ступеня важкості. Загиблих, на щастя, цього разу немає.

Крім цього, пошкоджено низку об’єктів інфраструктури, зокрема:

  • 25 гаражів;
  • 2 легкові автомобілі;
  • 9 вантажівок;
  • 10 кіосків та 2 магазини на ринку;
  • 6 приватних житлових будинків, з яких 2 повністю зруйновані;
  • автозаправна станція.
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, коммунальщики
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, техника
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, возле рынка
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, штаб
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, на рынке
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, рынок
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, авто
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, разбитая машина
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, пострадали авто
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, разрушения
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, кондиционер оторвало

На місцях працюють усі відповідні служби. Працює оперативний штаб.

Комунальні служби розчищають руйнування, дворові території, обійстя, вивозять уламки та допомагають постраждалим.

В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, работает техника
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, разрушенный рынок
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, авто на рынке
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, коммунальные службы
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, вывеска на рынке
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, разрушения на рынке
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, много мусора
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, пострадавшая квартира
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, развалины дома
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, авто во дворе
В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, остатки мебели

А в одеській мерії уточнили, що від нічної атаки «шахедів» зазнала пошкоджень жіноча консультація №11 (консультативно-діагностичне відділення міської клінічної лікарні №1) на вулиці Ядова.

«Країна-терорист продовжує атакувати цивільне населення. Цього разу ціллю стали вагітні жінки… Розтрощено близько 15 віконних блоків, ушкоджені двері», – йдеться у повідомленні.

Проте завтра жіноча консультація продовжить прийом пацієнток за звичайним графіком у вцілілих кабінетах.

В Одессе ликвидируют последствия атаки 10 ноября 2024, то, что осталось от дома
Одесский дом после атаки 10 ноября 2024,
После атаки 10 ноября 2024, во дворе
После атаки 10 ноября 2024, легковушка
После атаки 10 ноября 2024, разрушения
После атаки 10 ноября 2024, разбитое авто
После атаки 10 ноября 2024, дорога
После атаки 10 ноября 2024, еще вчера здесь жили люди...
После атаки 10 ноября 2024, разрушенный дом
После атаки 10 ноября 2024, руины дома
После атаки 10 ноября 2024, Одесса

Нагадаємо, в ніч на 9 листопада армія росії також провела масовану атаку за допомогою ударних дронів по Одесі та передмісті. Тоді постраждали житловий комплекс у селищі Авангард та десятки приватних будинків. Загинула одна жінка та ще 13 людей, у тому числі двоє дітей, було поранено.

Раніше від удару дронів росіян постраждала одеська школа №125.

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