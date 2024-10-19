Обстрел Одессы 18 октября: пострадали база отдыха и дома мирных жителей (фоторепортаж)

По данным одесской мэрии, после вчерашней ракетной атаки повреждена трехэтажка и более 10 частных домов.

При этом исполняющий обязанности городского головы Александр Филатов отметил, что информация о погибших и пострадавших не поступала.

На месте побывал фотокорреспондент «Одесской жизни»:

Напомним, сигнал воздушной тревоги в Одессе и области вечером 18 октября прозвучал в 20:42. Сообщалось о ракетной опасности из-за активности вражеской авиации в акватории Черного моря.

В 21:01 очевидцы написали в одесских пабликах о двух сильных взрывах, раздававшихся в городе, а затем последовали сообщения о «прилете» и возгораниях.

«Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеской атаки, потушив пожар в жилом доме. Работы по ликвидации пожара усложнялись из-за повторного сигнала «Воздушной тревоги», – рассказали в пресс-службе горсовета.

Сообщалось, что после выполнения задач оперативными службами для работы по ликвидации последствий будут привлечены коммунальные службы города.

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