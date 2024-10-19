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Обстрел Одессы 18 октября: пострадали база отдыха и дома мирных жителей (фоторепортаж)

Обстрел Одессы 18 октября: пострадали база отдыха и дома мирных жителей (фоторепортаж)

Вечером пятницы, 18 октября 2024 года, российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Пострадали база отдыха (к счастью, неработающая) и жилые дома.

По данным одесской мэрии, после вчерашней ракетной атаки повреждена трехэтажка и более 10 частных домов.

При этом исполняющий обязанности городского головы Александр Филатов отметил, что информация о погибших и пострадавших не поступала.

На месте побывал фотокорреспондент «Одесской жизни»:

Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, флаг
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, база отдыха
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, оазрушения
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024-2
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, дыра в стене
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, выбитые двери
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, балконы базы отдыха
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, пострадавшая база отдыха
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, стена

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Напомним, сигнал воздушной тревоги в Одессе и области вечером 18 октября прозвучал в 20:42. Сообщалось о ракетной опасности из-за активности вражеской авиации в акватории Черного моря.

В 21:01 очевидцы написали в одесских пабликах о двух сильных взрывах, раздававшихся в городе, а затем последовали сообщения о «прилете» и возгораниях.

Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, трехэтажка
База отдыха после обстрела Одессы 18 октября 2024
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, частные дома
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, на кухне
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, комната
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, на кухне
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, туалет
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, пострадавшая кухня

«Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеской атаки, потушив пожар в жилом доме. Работы по ликвидации пожара усложнялись из-за повторного сигнала «Воздушной тревоги», – рассказали в пресс-службе горсовета.

Сообщалось, что после выполнения задач оперативными службами для работы по ликвидации последствий будут привлечены коммунальные службы города.

Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, авто
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, пострадали авто
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, воронка
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, выбитое стекло
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, упала рама
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024Ю, в комнате одного из домов
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, выбило окна
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, комната-2
Последствия обстрела Одессы 18 октября 2024, фасад дома

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