В Одессе работает ПВО: город снова атакуют дроны (ОБНОВЛЕНО)

Первоначально мониторинговые Телеграм-каналы сообщали об угрозе для жителей Пивденного (Южного), села Фонтанка и поселка Котовского, куда нацелились первые «шахеды», но несколько минут назад стало известно, что быть готовыми к «антимопедной работе» следует быть и жителям Черноморска, Санжейки и микрорайона Таирова.

«2 новых мопеда подлетают к Черноморску. 5 новых мопедов подлетают с моря к Одессе. Может быть громковато! Будьте в безопасных местах», – предупреждает Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».

При этом он добавил, что один «шахед» и вовсе улетел в Молдову курсом на Румынию.

В настоящее время жители указанных выше районов и населенных пунктов могут слышать звуки взрывов – так встречают непрошенных гостей наши силы противовоздушной обороны.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и настоятельно призывает одесситов: не рискуйте жизнью, не подходите близко к окнам и не снимайте работу ПВО. Спуститесь в укрытие или хотя бы соблюдайте «правило двух стен».

ОБНОВЛЕНО:

Телеграм-каналы пишут о прилетах и о пожарах в жилых кварталах как в Одессе, так и в области: «Опять горят автомобили, у людей в квартирах повылетали окна».

«Сильный пожар после прилета в Одессе», – сообщает Телеграм-канал издания «Думская».

Но также есть и сбития. Официальная информация от военных, скорее всего, появится уже утром.

В 0:33 был дан отбой воздушной тревоги.

Как сообщалось, ночью 9 ноября россияне совершили массированную атаку с помощью ударных дронов по Одессе и пригороду. Из-за падения одного из дронов произошел масштабный пожар на территории одного из жилкомплексов в поселке Авангард. Во дворе ЖК сгорело около 15 автомобилей.

Кроме того, пострадали частные дома и складские помещения частного предприятия.

В Одессе вражеский дрон разрушил частный дом. Там пострадала целая семья: отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, а женщина погибла.

Всего в результате атаки 9 ноября ранения получили 13 человек, в том числе двое детей.