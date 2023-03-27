Помощь пенсионерам: новый закон для выплат от меценатов

Порядок предоставления помощи пенсионерам через благотворительные взносы был утвержден депутатами Верховной рады в ноябре 2022 года. Для большинства из нас такая инициатива была необычной. К тому же было непонятно, как она будет воплощаться в жизнь. Механизм, позволяющий делать благотворительные взносы в пользу пенсионеров, уже заработал. Так каков же он?

Что такое пенсионное пожертвование как оно работает

Напомним, что 4 ноября 2022 года Верховная Рада приняла Закон №2734-IX, одно из положений которого касается введения механизма благотворительных пожертвований от юридических и физических лиц. Закон вступил в силу 4 декабря, но предусматривал доработку определенных нормативных документов.

Так, 15 февраля 2023 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) принял постановление №8-1 «Об утверждении Порядка уплаты благотворительного пожертвования и выплате его части пенсионеру». Порядок зарегистрирован в Министерстве юстиции 1 марта.

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С момента принятия закона прошло 5 месяцев, пока он реально не заработал. Так происходит довольно часто. Основные положения нового Порядка предусматривают:

Юридические и физические лица могут переводить благотворительные пожертвования на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в «Ощадбанке» с соответствующим назначением платежа. Информация о номере счета обнародуется на информационной странице веб-портала электронных услуг ПФУ или в соответствующем мобильном приложении.

Благотворительные пожертвования могут быть обезличенными или персонализированными.

Какие данные указываются в платежном поручении

Если юридическое или физическое лицо предоставляет персонализированное благотворительное пожертвование, то в платежной инструкции обязательно указывается информация о конкретном пенсионере, которому адресована помощь:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

идентификационный код или серия и номер паспорта гражданина Украины.

Обезличенные благотворительные пожертвования и 30% персонализированных благотворительных пожертвований идут в бюджет ПФУ.

Органы ПФУ должны не позднее одного месяца 70% персонализированного благотворительного взноса включить в ведомость для выплаты пенсии конкретному пенсионеру.

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Альтернатива: адресная помощь или прямой перевод

Конечно, остается главный вопрос: много ли будет меценатов, которые таким образом захотят помогать пенсионерам? Если хочешь перечислить средства конкретному человеку, почему бы это не сделать напрямую, минуя ПФУ? Ведь, как видим, если делаешь персонализированный благотворительный взнос, то только 70% от него дойдет самому пенсионеру, а остальные пойдут в общий бюджет ПФУ.

Еще до принятия указанного закона Министр социальной политики Оксана Жолнович выразила уверенность, что желающие найдутся.

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— У нас достаточно людей, которые готовы делать определенные пожертвования и вкладывать свою часть доходов в социально значимые вещи. Поэтому мы предоставляем такую возможность, и я думаю, что какая-то часть нужд наших малообеспеченных пенсионеров, которых на сегодня около 4,7 миллиона человек, будет покрыта», – говорила она в одном из интервью в сентябре прошлого года.

Глава Министерства также отмечала, что 30% от персонализированного взноса будут направляться на общий счет, что позволит сразу повысить выплаты и другим пенсионерам. Однако в принятом Порядке речь об этом не идет.

Куда направляются 30% от взноса

Там указано, что обезличенные пожертвования используются согласно части первой статьи 73 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Это статья о том, на что могут использоваться средства Пенсионного фонда.

Средства ПФУ используются на:

выплату пенсий, предусмотренных настоящим Законом;

осуществление страховых выплат и финансирование мероприятий по профилактике страховых случаев, предусмотренных Законом «Об общеобязательном государственном социальном страховании»;

предоставление социальных услуг, предусмотренных этим Законом и Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»;

финансирование административных расходов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда;

оплату услуг по выплате и доставке пенсий;

формирование резерва средств Пенсионного фонда.

То есть, как отмечено выше, обезличенные взносы и 30% персонализированных взносов просто идут в общий бюджет фонда и будут использоваться на указанные выше нужды. Таким образом, речь идет скорее о дополнительном источнике наполнения бюджета ПФУ, а не о конкретных повышениях пенсий. Реальные доплаты смогут ощутить только те, кому помощь будет направлена адресно.

Изменения в добровольном пенсионном страховании

Напомним, что указанным выше Законом №2734-IX также упрощен механизм уплаты добровольных пенсионных взносов. Это также можно сделать онлайн – на портале электронных услуг ПФУ.

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Теперь уплата добровольных взносов позволяет:

неработающим гражданам (либо работающим неофициально, либо работающим за границей) – заработать себе страховой стаж;

работающим гражданам – увеличить индивидуальный коэффициент зарплаты, учитываемый при исчислении будущей пенсии.

Уплачивать взносы можно как за себя, так и за другое лицо. Ранее заключить договор о добровольном пенсионном страховании могли только неработающие лица. Однако для тех, кто уже вышел на пенсию, такая услуга остается недоступной.

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Как благотворителю отправить деньги в ПФУ

Чтобы сделать взнос, благотворителю необходимо:

открыть страницу портала ПФУ;

в правом верхнем углу остановиться на разделе «Благотворительные пожертвования»;

заполнить необходимые данные;

если это персонализированный благотворительный взнос, то необходимо ввести сумму, фамилию, имя, отчество конкретного пенсионера и его идентификационный номер;

если взнос предназначается всем пенсионерам, то просто указать сумму;

выбрать пункт «Оплатить», после чего заполнить строчку с запросом о банковской карте отправителя.

Сергей Коробкин, независимый консультант

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