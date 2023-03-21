Когда пересчитают пенсии работающим пенсионерам и госслужащим?

С 1 марта 2023 года были проиндексированы пенсии для 10,5 миллиона пенсионеров. Это пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца. Кроме того, пересчитали пенсии военнослужащих и чернобыльцев.

Следующий массовый перерасчет ожидается в апреле: перерасчет пенсий работающим пенсионерам, которые после назначения (перерасчета) пенсий продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Он производится автоматически и на наиболее выгодных условиях:

или с учетом стажа после предыдущего назначения (перерасчета) пенсии;

или с учетом стажа и заработной платы после предыдущего назначения (перерасчета) пенсии.

С учетом сроков поступления данных о страховом стаже и заработной плате в реестр застрахованных лиц, автоматический перерасчет обычно производится в мае, с проведением соответствующей доплаты с 1 апреля. Но в этом году перерасчет пенсий работающим пенсионерам будет производиться в порядке, на условиях и в сроки, определенные Кабмином. То есть что-то может измениться.

С 1 июля обещают проиндексировать на 19,7% специальные пенсии. Таким образом, выплаты пересчитают для 22,7 тысячи госслужащих, ученых и работников органов местного самоуправления.

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