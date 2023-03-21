Новости Одессы и Одесской области

Когда пересчитают пенсии работающим пенсионерам и госслужащим?

Когда пересчитают пенсии работающим пенсионерам и госслужащим?

С 1 марта 2023 года были проиндексированы пенсии для 10,5 миллиона пенсионеров. Это пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца. Кроме того, пересчитали пенсии военнослужащих и чернобыльцев.

Следующий массовый перерасчет ожидается в апреле: перерасчет пенсий работающим пенсионерам, которые после назначения (перерасчета) пенсий продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Он производится автоматически и на наиболее выгодных условиях:

  • или с учетом стажа после предыдущего назначения (перерасчета) пенсии;
  • или с учетом стажа и заработной платы после предыдущего назначения (перерасчета) пенсии.

С учетом сроков поступления данных о страховом стаже и заработной плате в реестр застрахованных лиц, автоматический перерасчет обычно производится в мае, с проведением соответствующей доплаты с 1 апреля. Но в этом году перерасчет пенсий работающим пенсионерам будет производиться в порядке, на условиях и в сроки, определенные Кабмином. То есть что-то может измениться.

С 1 июля обещают проиндексировать на 19,7% специальные пенсии. Таким образом, выплаты пересчитают для 22,7 тысячи госслужащих, ученых и работников органов местного самоуправления.

Ранее мы рассказывали:

Фото Зеркало недели

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить