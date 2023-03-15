Вопросы от читателей: засчитают ли в стаж уход за маломобильными

Где в Одессе отремонтировать инвалидную коляску Для человека с инвалидностью нарушение в работе инвалидной коляски — сродни катастрофе. Ведь это его незаменимый помощник и главное средство передвижения. От ее исправной работы зависит не только мобильность, но и качество жизни человека с ограниченными физическими возможностями. ПОДРОБНЕЕ

Как подобрать вытяжку для маникюра? Процедура маникюра и педикюра не теряет свою актуальность и востребованность многие столетия. ПОДРОБНЕЕ