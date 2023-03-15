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Вопросы от читателей: засчитают ли в стаж уход за маломобильными

Вопросы от читателей: засчитают ли в стаж уход за маломобильными

Мы с женой пожилые люди, оба 1956 года рождения. У меня инвалидность 3 группы, а жена после инсульта. У нее парализована одна сторона и ей нужен постоянный уход. Нам помогает дочь. Мы хотели, чтобы она получала помощь по уходу за нами, и чтобы стаж шел. В сельсовете сказали, что это возможно только при уходе за пенсионерами 80 лет и старше. На что дочери жить и как заработать на пенсию?

Мы всегда советуем нашим читателям обращаться к чиновникам письменно, чтобы получить письменный ответ — со ссылкой на нормативные документы. Особенно это важно, когда вам отказывают в предоставлении помощи или не дают компетентную информацию.

Со своей стороны мы расскажем о нормах законодательства, которые работают в настоящее время и касаются ухода за маломобильными людьми.

Постановление Кабинета Министров

Существует Постановление Кабинета Министров № 859 от 23 сентября 2020 года (в редакции от 19 мая 2022 г.).

Оно применяется к случаям, когда родственник ухаживает:

  • за лицами с инвалидностью I группы;
  • за пожилыми гражданами с когнитивными нарушениями (снижение памяти, мыслительной способности);
  • за неизлечимо больными, которые из-за нарушений функций организма не могут самостоятельно передвигаться и не способны к самообслуживанию.

Необходимые документы и условия

Вы не указали, установлена ли вашей жене группа инвалидности. Но, судя по письму, она не может себя обслуживать. Этот факт должен подтверждаться медицинскими документами.

Если такой документ есть, то ваша дочь, скорее всего, может получать от государства компенсацию по уходу. Кроме того, это время по законодательству засчитывается в стаж для назначения пенсии. 

Еще важно знать, что компенсация по уходу предоставляется только в том случае, когда родственник, который ухаживает, и нуждающийся в уходе проживают на одной жилплощади,  связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности. 

Какой размер денежной компенсации

Что касается размера компенсации, то она рассчитывается как разница между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц, установленным на 1 января текущего года (с 1 января 2023 года – 2589 гривен), и среднемесячным совокупным доходом лица, предоставляющего социальные услуги (доход учитывается за последние шесть месяцев). В состав семьи лица, обращающегося за назначением компенсации, включаются:

  • муж, жена;
  • дети до 18 лет и дети до 23 лет, которые учатся на дневной форме обучения и не имеют собственных семей;
  • женщина и мужчина, которые не находятся в браке, но проживают одной семьей.

Компенсация назначается на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно. Через год надо подавать новый пакет документов. Чаще всего это заявление и декларация о доходах, но в некоторых случаях могут потребовать и новое медицинское заключение.

Также в постановлении № 859 сказано, что человек, предоставляющий социальные услуги, получает только одну компенсацию независимо от количества лиц, за которыми ухаживает.

Ольга Новикова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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