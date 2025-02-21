На помощь пришел французский язык

Эта история началась в 1962 году, когда Елена Вакарчук (в девичестве Сары) училась в Ренийской школе №4, где преподавание велось на молдавском языке.

— В класс пришла учительница со списком адресов и спросила, кто хочет переписываться со сверстниками из Румынии, — вспоминает Елена, — Я взяла адрес Дойны Оприш (в девичестве). До этого и после я переписывалась с Тудорелом, Габриэлой, Ольгой, но недолго. А вот с Дойной переписка длится всю жизнь.

— На каком же языке вы переписываетесь? И какой шрифт используете — латиницу или кириллицу?

— Я всегда писала письма на своем родном молдавском языке, который очень похож на румынский. Только румынский, на мой взгляд, более элегантный. Например, к женщинам они обращаются «доамна», то есть пани, а молдаване говорят «цаца», то есть тетя. Соответственно, к мужчинам в Румынии обращаются «домнул» — пан, а у нас говорят «бадя» — бадя Костя, бадя Санду.

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Относительно шрифта, моя подруга Дойна пишет латиницей, однако для меня это не проблема, ведь в школе я учила французский язык. К тому же французский, румынский, молдавский — это одна романская языковая группа.

Я пишу письма в Румынию кириллицей. Дойна немного знает русский язык — и прочитать нетрудно.

Вообще я считаю так: если люди действительно хотят понять друг друга, не имеет значения, на каком языке они общаются.

Общий праздник Мерцишор

Елена Вакарчук имеет целый архив с перепиской. Кроме конвертов, здесь множество фотографий и поздравительных открыток.

— Раньше вообще перед праздниками покупали десятки открыток, чтобы поздравить всех родственников и друзей, которые живут в других городах и селах, — говорит Елена, — Современной молодежи это кажется странным.

Одна из самых любимых открыток — поздравление с праздником Мерцишор, который отмечают и в Румынии, и в украинском Придунавье, даря друг другу красно-белые бутоньерки.

— В детстве мы писали друг другу о школьных событиях, вырезали из журналов фотографии артистов, покупали цветные открытки с изображениями городов и обменивались ими. Мне нравилось рассматривать дома и проспекты румынских городов. У нас тоже города красивые — я присылала Дойне открытки с видами Одессы и других городов.

Я очень любила румынские песни

— До развала Советского Союза в городе Рени всегда «ловилось» румынское телевидение — вы его смотрели?

— Конечно. А еще мне очень нравилась радиопередача с румынскими песнями. Я ждала ее с нетерпением и записывала тексты — у меня была целая тетрадь. Как-то Дойна мне прислала пластинку с румынскими песнями.

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Когда я начала работать, выписывала румынские журналы «Фемея» (женщина), «Чинема» (кино), которые выходили на латинице. И, конечно, наши аналоги этих журналов — «Советская женщина», «Работница» и многие другие. Я работала в типографии, зарплаты у нас были небольшие, однако мы выписывали много периодики — все было интересно.

Всегда молодая подруга

— О чем была ваша переписка уже во взрослой жизни?

— Мы вышли замуж, у нас родились дети — и этим мы, конечно, делились. Одна из моих любимых фотографий Дойны — где она молодая мама с сыночком на руках. Он уже взрослый мужчина, работает на международных авиалиниях. Когда в 2008 году он был в Одессе, попросил родителей приехать на встречу с ним. Назад они решили ехать через Рени — Дойна захотела найти меня.

Как сейчас помню: стоит во дворе незнакомая женщина и спрашивает:

— Ты меня не узнаешь?

— Нет, извините, не узнаю.

— Я — Дойна.

— Знаешь, ты в моем представлении все еще та молодая, с длинными черными волосами и маленьким ребенком на руках, женщина. Сейчас покажу твою фотографию.

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Дойна очень удивилась, что у меня сохранились все ее фото. В молодости она переезжала из Галаца в Бухарест, и все фотографии детства и молодости потерялись. Мой сын сфотографировал весь архив и по Вайберу отправил Дойни — она очень радовалась, что все удалось восстановить.

— Получается, вы сохранили архив своей подруги! И как же состоялась ваша единственная встреча?

— Дойна с мужем так спешили, что нам не удалось даже чаю выпить. Единственное, что я успела, собрать им в дорогу вкусненькое — они с самой Одессы практически ничего не ели, а дорога была длинная.

За границей ни с кем не разговаривать!

— А вы не пытались за эти годы съездить в Румынию, чтобы увидеться с подругой?

— А как же! В 1980 году мне досталась профсоюзная путевка в Румынию и Болгарию, и я начала собираться. Тогда и в Румынии, и в СССР люди жили скромно: Дойна попросила привезти ей кроличью шапку. Кроме этого, я приготовила несколько коробок кишиневских конфет.

В те годы попасть за границу было непросто. Перед поездкой всю нашу группу собрали в Одессе, где инструктировали. Говорили, что мы должны держаться группами и вести себя прилично, потому что представляем Советский Союз, о стране будут судить по нашему поведению.

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Еще больше меня инструктировал дома муж: «Не смей там ни с кем разговаривать — за вами будет следить КГБ». Он так меня напугал, что я забыла взять адрес Дойны, который заранее написала на отдельном листе бумаги. Когда уже приехали в Румынию, я поняла, что адреса нет. Дойна недавно сменила место жительства — я еще не запомнила название улицы и номер дома. Я так плакала! Ведь очень готовилась к этой встрече.

У вас был Сталин, а у нас — Чаушеску

— Наверное, сейчас во время переписки вы уже используете современные средства связи?

— Иногда, мне в этом помогает сын, а подруге — дочь. Недавно Дойна по Вайберу прислала групповое фото, и я обратила внимание, что все женщины намного старше ее. Я спросила — кто это? И она рассказала мне свою печальную историю. Оказывается, ее дядя был арестован и расстрелян как враг народа. Дойна мне объяснила: «У вас был Сталин, а у нас — Чаушеску». Потом арестовали и родителей Дойны, бросили их в тюрьму. Ее мама была на четвертом месяце беременности, так что Дойна родилась в тюремных застенках. Эту историю она узнала от мамы через много лет, когда стала взрослой. И теперь женщины, которые были в неволе, раз в год собираются — это было фото подруг по несчастью.

Дойна спросила, не пострадала ли моя семья во время политических репрессий? Мои родители нет, а вот мои родственники по линии мамы — да. В послевоенные годы их отправили в Сибирь. Разрешили вернуться в Молдову только после развенчания культа Сталина, но запретили появляться в родном селе. Поэтому в истории у нас многое перекликается.

— Вы планируете таки увидеться со своей подругой?

— Мне этого очень хочется! Мечтаю, что Дойна приедет ко мне на несколько дней — и мы наговоримся за всю жизнь.

От бенгальского языка — до международного праздника

Четверть века назад на Генеральной конференции ЮНЕСКО был провозглашен Международный день родного языка. Датой празднования выбрали 21 февраля — в честь событий 1952 года в городе Дакка (столица Бангладеш), когда во время демонстрации за признание официальным бенгальского языка полицией были убиты несколько студентов.

Этот день символизирует борьбу за право говорить на родном языке и подчеркивает важность языкового образования.

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В Украине День родного языка приобретает особое значение, ведь украинский язык на протяжении веков подвергался притеснениям и запретам. Особенно разрушительным был Валуевский (от фамилии министра внутренних дел Российской империи) циркуляр 1863 года, который утверждал: «Украинского языка не было, нет и не может быть».

Несмотря ни на что украинцы сохранили свой язык, который является основой национальной идентичности и культуры.

Справка «ОЖ»: сколько в мире языков?

По данным крупнейшего в мире каталога языков Ethnologue, по состоянию на 2024 год на Земле насчитывается 7164 языка, принадлежащих к 142 различным языковым семьям.

По данным Всеукраинской переписи населения, на территории Одесской области проживали представители 133 национальностей и народностей.