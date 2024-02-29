Волшебный мэрцишор: 1 марта все молдаване мира отмечают этот весенний праздник

В Ренийской громаде фестиваль «Мэрцишор» проводится уже 40 лет подряд! Впервые он был проведен в Молдавии в 1967 году. Он также внесен Межправительственным комитетом ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

В период пандемии коронавируса, а затем широкомасштабной войны организаторы весеннего праздника вынуждены были его перевести в формат онлайн.

— Однако это настолько популярный в Придунавье фестиваль, что наши работники культуры с трудом успевают обрабатывать и выкладывать на ютуб-канале поступающие на конкурс видеозаписи, — рассказывает председатель Ренийского молдавского национально-культурного общества «Извор» Валерий Бабэрэ. – Присылают свои выступления вокалисты и вокальные коллективы, ансамбли народных инструментов, хореографические коллективы. Итоги сорокового фестиваля мы планируем подвести 9 марта. Очень многие участники высказывают пожелания перевести фестиваль в привычный формат – чтобы они могли со сцены, напрямую дарить зрителям доброе настроение, оптимизм, лучшие пожелания. Мы все мечтаем об этом, но в стране – война, семьи переживают за своих сыновей, которые сражаются на фронте, каждая громада хоронит своих защитников. Поэтому, я думаю, неправильно в такое время проводить концерты.

Сегодня культработники стараются выбирать такой формат сохранения национальных традиций. Так, коллектив областного центра молдавской культуры, который работает в селе Новосельское Ренийской громады, подготовил красочное видео, в основу которого легла одна из легенд праздника.

Каждая легенда имеет право на жизнь, интерпретацию, однако смысл праздника Мэрцишор один – весна, возрождение, надежды.

— Этот праздник в молдавских селах не отмечается каким-то особым образом, — рассказывает директор Областного центра молдавской культуры Маргарита Бабэрэ. – Не принято устраивать застолья, ходить в гости. Просто 1 марта люди дарят друг другу бутоньерки с добрыми пожеланиями. Но эти бутоньерки, которые появляются на куртках и пальто, на лацканах пиджаков и платьях, каким-то чудным образом поднимают настроение. Обычно их делают дети, им очень нравится из ниток, бисера и других материалов создавать оригинальные украшения. Дети дарят мэрцишоры родителям, бабушкам и дедушкам, учителям, товарищам.

Накануне праздника прошло множество мастер-классов по изготовлению мэрцишоров. Два из них провела в Ренийской детской библиотеке преподаватель Центра внешкольного образования «Перлина» Екатерина Катречко. На занятия пришли ученики младших классов, которые по лекалам изготовили два вида весенних бутоньерок. Это было настолько увлекательно, что все мамы, которые привели малышей, тоже подключились к работе.

Поверье

Мэрцишоры носят на одежде весь месяц, а 31 марта снимают и развешивают на цветущих фруктовых деревьях. Считается, что благодаря этому людям будет сопутствовать успех в течение всего будущего года. По поверью, если загадать желание, вешая мэрцишор на дерево, оно обязательно исполнится.

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