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Подписан меморандум с МВФ: как изменятся пенсии и льготы в ближайшей перспективе

Подписан меморандум с МВФ: как изменятся пенсии и льготы в ближайшей перспективе

В марте был подписан обновленный Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ). В частности, в документе говорится об изменениях, которые готовятся в пенсионной системе и механизме оказания помощи уязвимым слоям населения. Какие реформы предлагают, читайте в єтой статье.

Что в меморандуме

В пункте 29 обновленного Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ говорится:

«Мы планируем разработать всеобъемлющую концептуальную основу для усовершенствования пенсионной системы и рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия».

При этом любые предложенные поправки в законодательство, позволяющие увеличить пенсионные расходы, должны сопровождаться среднесрочным анализом бюджетной и долговой устойчивости, а также четким определением необходимых ресурсов в поправках в бюджет Пенсионного фонда. То есть в Меморандуме содержится намек, что Украина должна экономить и не делать резких шагов по увеличению пенсий и льгот.

В частности, власть намерена воздержаться от:

  • введения новых специальных пенсий или льгот;
  • увеличения помощи;
  • изменений, которые приведут к снижению установленного законом пенсионного возраста.

Если проанализировать эти пункты, то на самом деле ничего ужасного в них не написано. Вряд ли в правительстве планировалось уменьшать пенсионный возраст или возвращать специальные пенсии для отдельных категорий граждан. Акцент делается только на том, чтобы вводить как можно меньше новых льгот и выплат и лучше не повышать их.

Выплаты пока растут

пенсионные выплаты

Впрочем, мы знаем, что в марте произошла масштабная индексация пенсий. И хотя многие пенсионеры уровнем повышения остались недовольны, такой перерасчет требует очень много денег. К примеру, в феврале на выплату пенсий ушло 57,9 миллиарда гривен, а в марте для этого понадобилось уже 62,1 миллиарда гривен, то есть на 4,2 миллиарда больше.

Кроме этого, на фоне отмены выплат для части переселенцев, уже успели заявить, что круг лиц, имеющих на них право, расширили снова. Более того, анонсировано, что ориентировочно с июня для внутренне перемещенных лиц будет введена субсидия на проживание. Интересно, согласованы ли такие шаги с западными партнерами, которые дают кредиты?

Каких реформ ждать?

Ранее мы также сообщали, что идет работа над законопроектом, закрепляющим различные виды социальных выплат. Очевидно, речь идет о создании универсальной социальной помощи, которая может заменить несколько различных выплат. Это будет касаться тех, у кого не будет определенного базового дохода. А с другой стороны, сообщается, что в настоящее время в правительстве совместно с Всемирным банком работают над дальнейшим усилением адресности и проверки средств помощи уязвимым группам населения.

Здесь мы можем упомянуть и о пенсионной реформе. Очередной законопроект о накопительных пенсиях был зарегистрирован в Верховной Раде еще в апреле 2023 года. Однако до голосования дело за год так и не дошло. То есть оба проекта готовились уже давно. Однако все это очень далеко от реализации на практике.

Поможет ли нам кредит?

кредит для украины

Таким образом, обновленный Меморандум с МВФ содержит добровольные обязательства нашей страны предпринять определенные шаги.

В свою очередь эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский отмечает, что такая политика проводится ради взятия новых кредитов у МВФ для того, чтобы вернуть их Фонду за предыдущие кредиты.

По его словам, в 2024 году Украина должна уплатить МВФ за предыдущие кредиты почти 3 миллиарда долларов. Самые большие выплаты приходятся на март и сентябрь, когда нужно уплатить МВФ 705,5 миллиона долларов. От полученных недавно от МВФ 880 миллионов долларов в нашей стране останутся копейки.

«Удивительно, почему власти не ставят перед МВФ вопрос списания долгов с воюющей Украины? Кстати, во время наводнения МВФ простил долги 27 странам», – добавил Павловский.

Что будет с тарифами?

Кстати, в меморандуме идет речь не только о попытках ограничить социальные выплаты, но и о необходимости постепенного повышения тарифов. Их повышение для населения допускается и во время войны, и после ее окончания. В документе говорится, что стабилизация системы потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов. Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук поспешила успокоить.

«Мы сейчас даже не обсуждаем повышение тарифов, тем более в столь сложной ситуации, когда приходится в некоторых регионах вводить графики отключений. Об этом речь не идет. Теми силами, которые у нас есть, и с помощью партнеров будем делать это восстановление и ремонтные работы».

Сергей Коробкин, независимый консультант ИА "Центр медиа"
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