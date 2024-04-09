Підписано меморандум із МВФ: як зміняться пенсії та пільги в найближчій перспективі

Що в меморандумі

У пункті 29 оновленого Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ йдеться:

«Ми плануємо розробити всеосяжну концептуальну основу для вдосконалення пенсійної системи та розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови».

При цьому будь-які запропоновані поправки до законодавства, що дають змогу збільшити пенсійні видатки, мають супроводжуватися середньостроковим аналізом бюджетної та боргової стійкості, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду. Тобто в Меморандумі міститься натяк, що Україна має заощаджувати і не робити різких кроків щодо збільшення пенсій і пільг.

Зокрема, влада має намір утриматися від:

запровадження нових спеціальних пенсій чи пільг;

збільшення допомоги;

змін, які призведуть до зниження встановленого законом пенсійного віку.

Якщо проаналізувати ці пункти, то насправді нічого жахливого в них не написано. Навряд чи в уряді планувалося зменшувати пенсійний вік або повертати спеціальні пенсії для окремих категорій громадян. Акцент робиться тільки на тому, щоб запроваджувати якомога менше нових пільг і виплат і краще не підвищувати їх.

Виплати поки що зростають

Утім, ми знаємо, що в березні відбулася масштабна індексація пенсій. І хоча багато пенсіонерів рівнем підвищення залишилися незадоволені, такий перерахунок вимагає дуже багато грошей. Наприклад, у лютому на виплату пенсій пішло 57,9 мільярда гривень, а в березні для цього знадобилося вже 62,1 мільярда гривень, тобто на 4,2 мільярда більше.

Окрім цього, на тлі скасування виплат для частини переселенців, уже встигли заявити, що коло осіб, які мають на них право, розширили знову. Ба більше, анонсовано, що орієнтовно з червня для внутрішньо переміщених осіб буде запроваджено субсидію на проживання. Цікаво, чи узгоджені такі кроки із західними партнерами, які дають кредити?

Яких реформ чекати?

Раніше ми також повідомляли, що триває робота над законопроєктом, який закріплює різні види соціальних виплат. Очевидно, йдеться про створення універсальної соціальної допомоги, яка може замінити кілька різних виплат. Це стосуватиметься тих, у кого не буде певного базового доходу. А з іншого боку, повідомляється, що наразі в уряді спільно зі Світовим банком працюють над подальшим посиленням адресності та перевірки засобів допомоги вразливим групам населення.

Тут ми можемо згадати і про пенсійну реформу. Черговий законопроєкт про накопичувальні пенсії був зареєстрований у Верховній Раді ще у квітні 2023 року. Однак до голосування справа за рік так і не дійшла. Тобто обидва проєкти готувалися вже давно. Однак усе це дуже далеко від реалізації на практиці.

Чи допоможе нам кредит?

Таким чином, оновлений Меморандум з МВФ містить добровільні зобов’язання нашої країни зробити певні кроки.

Зі свого боку експерт із соціальних питань Андрій Павловський зазначає, що така політика проводиться заради взяття нових кредитів у МВФ для того, щоб повернути їх Фонду за попередні кредити.

За його словами, у 2024 році Україна має сплатити МВФ за попередні кредити майже 3 мільярди доларів. Найбільші виплати припадають на березень і вересень, коли потрібно сплатити МВФ 705,5 мільйона доларів. Від отриманих нещодавно від МВФ 880 мільйонів доларів у нашій країні залишаться копійки.

«Дивно, чому влада не ставить перед МВФ питання списання боргів з воюючої України? До речі, під час повені МВФ пробачив борги 27 країнам», — додав Павловський.

Що буде з тарифами?

До речі, в меморандумі йдеться не тільки про спроби обмежити соціальні виплати, а й про необхідність поступового підвищення тарифів. Їх підвищення для населення допускається і під час війни, і після її закінчення. У документі йдеться про те, що стабілізація системи потребуватиме поступового підвищення тарифів на газ і електроенергію з метою відшкодування витрат. Заступник міністра енергетики Світлана Гринчук поспішила заспокоїти.

«Ми зараз навіть не обговорюємо підвищення тарифів, тим більше в такій складній ситуації, коли доводиться в деяких регіонах запроваджувати графіки відключень. Про це не йдеться. Тими силами, які у нас є, і за допомогою партнерів робитимемо це відновлення і ремонтні роботи».