Снова не сдержали обещаний: как прошла индексация пенсий в марте

Пенсия по баллам: пока только много шума

Сначала было много шума о балльной системе, которую осенью 2023 года анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Но до ее реализации пока слишком далеко. Вообще дойдет ли до нее дело? Дойдет до того, что правительство уйдет в отставку и уже не с кого будет спрашивать. Хотя, возможно, все не так поняли главу правительства и оно не имело в виду, что балльную систему введут именно с марта 2024 года. Впрочем, об этом так уверенно говорили, словно она вот-вот появится. Иногда, кажется, что цель власти — что-то пообещать, разрекламировать так, словно это уже произошло и можно это занести себе в плюс как достижение. А потом ничего не делается и забывается.

Чиновники делают заявления, а виноваты журналисты?

Вот наступила зима 2024 года и первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак заявляет, что размер индексации пенсии с 1 марта составит по предварительным расчетам 13%. А уже в феврале Кабмин принимает решение об индексации на 7,96%. Теперь чиновница обвиняет журналистов, что это они не учли всех нюансов и широко анонсировали повышение на 13%, чем ввели в заблуждение пенсионеров.

Почему не все получили даже 100 гривен?

Но на этом разочарование людей не закончилось. Теперь, казалось, нам железно пообещали индексацию с 1 марта почти на 8% почти для всех пенсионеров и минимальное повышение в размере 100 гривен. Однако оказалось, что далеко не все получили даже эти 100 гривен. По нашему мнению, правительство снова просчиталось и не смогло сделать так, чтобы все получили справедливое повышение.

Однако в Министерстве социальной политики уверяют, что на этот раз сделали все хорошо, как никогда раньше. На первый взгляд, постановлением КМУ «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году» № 185 от 23 февраля 2024 года все просчитано до мелочей, чтобы охватить максимальное количество пенсионеров и никого не обидеть (в рамках имеющегося финансирования).

Но на практике, как обычно, всплывает куча нюансов:

Первый факт. Мы уже и раньше предупреждали, что на 7,96% повышается не вся пенсия , а только ее основной размер. То есть во многих случаях размер повышения на самом деле еще меньше.

Второй факт. Не удалось избежать тех случаев, когда одни надбавки устанавливают, а другие урезают или убирают полностью и поэтому пенсия не повышается, как ожидалось.

Казалось, что на этот раз одновременное повышение прожиточного минимума и индексация действительно позволят всем без исключения получить хотя бы 100-200 гривен повышения. Но оказалось, что это не так.

Сколько можно наступать на одни и те же грабли?

Итог будет кратким. Законодательство все еще остается очень запутанным и громоздким. Постоянные реформы и вдобавок мелкие изменения в ручном режиме еще больше все усложняют. К тому же правительство постоянно наступает на одни и те же грабли: в попытках максимально прорекламировать свою деятельность громко рассказывают о предстоящих повышениях, а на практике все получается не так красиво.

Каждый раз, когда обещают, что будет всем и много, то получается не всем и немного. Как будто не знают, что в тех постановлениях, которые они принимают, есть куча нюансов и всего предусмотреть никогда не удается. Но, пожалуй, удобнее рассказывать, что осуществили новые достижения и по статистике вроде бы все хорошо. Возможно, стоит честно сказать, что денег нет, и мы делаем все возможное в этих условиях, чем продолжать рассказывать басни и винить во всем журналистов.

Что не так с выплатами?

Мы изучили комментарии зрителей нашего ютуб-канала «На пенсии» и увидели, кто сколько получил на самом деле. Приводим некоторые из них, но считаем, что они полностью отражают общую картину.

Ольга: «В личном кабинете проверила доплату свою и мужа. Мне добавили 820 гривен, однако сняли 300 гривен доплаты, как 70-летней. У меня 42 года стажа и коэффициент заработной платы 3,09. Мужу добавили 780 гривен. У него коэффициент зарплаты 2,9, а стаж — 44 года».

Алексей: «Было 2760 гривен, добавили 220 гривен, но из пенсионного дела внезапно исчезла чернобыльская доплата в размере 50 гривен. И тут свистнули».

Сергей: «Я получил 18 гривен. Пусть они засунут их себе…»

Валентина: «У меня все сошлось до копейки – точно 7,96%. Всего добавили 687,47 гривны».

Любовь: «Индексация 250 гривен — ужас и позор».

Степан: «Вышел на пенсию в 2020 году. Вместо индексации выплачивали 100, 135 и снова 100 гривен надбавки. Хотя это было проведено по статье «индексация». Теперь добавили 200 гривен к основной пенсии, но забрали те же 200 гривен предыдущих надбавок. Переложили мои деньги из одного кармана в другой. Какая-то мошенническая схема от власти».

Наталья: «У меня такая же история. Я тоже вышла на пенсию в 2020 году и мне тоже добавили 200 гривен в основную пенсию, а 200 гривен при этом забрали. То есть эта афера для всей страны. Они нашли способ совсем не индексировать».

Владимир: «О «молодых» пенсионерах, в частности, в 2020 году. Сначала прибавили, затем убавили. В итоге — ноль. Вместо индексации пенсию увеличили только на 16 гривен за счет доплаты за сверхнормативный стаж. А говорили, что увеличение будет не менее 100 грн.»

***

Видим, что кое-кому сделали по нынешним временам неплохую надбавку. Но в конкретном случае Ольга пишет, что и у нее, и у мужа много стажа и очень хорошие коэффициенты зарплаты. Но и здесь обнаружилось ограничение. Очевидно, что после индексации пенсия у женщины увеличилась и стала больше 10 340 гривен. В таком случае право на возрастную прибавку теряется.

Но есть и очень много возмущенных людей. Прямо в постановлении не написано, что нужно всем добавить минимум 100 гривен. Если вчитаться более внимательно, то там прописаны конкретные случаи, в которых размер повышения не может быть меньше 100 гривен.

То же самое касается и тех, кто ушел на пенсию в 2020-2023 годах. Формулировки в постановлении очень громоздкие. Для нас их предварительно упрощенно расшифровали так: «всем ушедшим на пенсию в последние три года будет повышение по 100 гривен». На практике снова видим, что это не так.

Сказывается и ситуация, где пенсии и надбавки пересчитываются в связи с ростом прожиточного минимума. Это предусмотрено законом и постановление об индексации в этих случаях не действует. То есть кому-то добавили к пенсии 16-18 гривен только из-за увеличения доплаты за сверхнормативный стаж, а не из-за индексации. Поэтому здесь повышение не дотягивает до 100 гривен, поскольку в постановлении об индексации указано, что такая доплата производится только тем, у кого непосредственно размер индексации получился меньше этой суммы.

Кроме того, видим примеры, где кому-то на 200-250 гривен просто подтянули минимальные выплаты.