В апреле сделают перерасчет пенсий: кому и на сколько повысят

Выплаты вырастут у тех, у кого маленькие пенсии

Напомним, что с 1 января 2024 года минимальная зарплата составляет 7100 гривен, а с 1 апреля эта сумма вырастет до 8 тысяч гривен. В связи с этим должен состояться и автоматический перерасчет минимальной пенсии по возрасту для лиц, которые:

достигли 65 лет;

имеют полный стаж (женщины – не менее 30 лет, мужчины – не менее 35 лет);

не работают.

Перерасчет состоится только, если совпадают все три условия. Ощутить повышение смогут только те, у кого общий размер пенсии небольшой – и то не факт. О подводных камнях перерасчета читайте ниже.

Как будет проходить перерасчет пенсий

У указанной категории лиц минимальная пенсия по возрасту составляет 40% минимальной зарплаты. С 1 января размер такой минимальной пенсии составил 2840 гривен, с 1 апреля он увеличится на 360 гривен и составит 3200 гривен. Если такие пенсионеры имеют право на надбавки, то они устанавливаются уже выше этого размера.

Для понимания: минимальная пенсия по возрасту для остальных пенсионеров равна прожиточному минимуму – 2361 гривна (применяется с 1 марта 2024 года).

Если пенсионеры старше 65 лет с полным стажем продолжают работать, то для их расчета применяется старая минимальная зарплата. Перерасчет пенсии с учетом актуального показателя минималки будет произведен только после увольнения. Все это предусмотрено Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Что нужно знать, чтобы не запутаться?

Уточним, что параллельно действует постановление Кабинета Министров №185 от 23 февраля 2024 года. Оно также предусматривает определенную льготу для неработающих, при условии, если они имеют полный стаж и им исполнилось 65 лет. Согласно ей, у таких граждан пенсия не может быть меньше 3370 гривен. Поскольку эта норма уже действует с 1 марта 2024 года, то на практике мало кто сможет почувствовать дополнительное увеличение пенсий с 1 апреля. Ведь минимальная пенсионная выплата у таких людей уже сегодня превышает 3200 гривен, до которых должны были подтянуться пенсии. Таким образом, предостерегаем наших читателей от завышенных ожиданий относительно апрельского перерасчета.

Будет ли перерасчет тем, кто работает?

Похожую оговорку можем сделать и для тех пенсионеров, которые продолжают работать. Правительством действительно анонсирован автоматический перерасчет пенсий с учетом дополнительного стажа с 1 апреля. Однако этот перерасчет, как и в последние несколько лет, будет произведен с опозданием. Доплата за апрель и май, скорее всего, будет произведена в июне.

Напомним, что пенсионеры, которые продолжают работать, имеют право на перерасчет своей пенсии за каждые два года, прошедшие с даты назначения или последнего перерасчета пенсии. В этих случаях, в первую очередь, происходит перерасчет пенсии по стажу. Но если это выгодно, то могут пересмотреть и коэффициент заработной платы – при условии, что последние два года пенсионер официально получал хорошую зарплату.

Заявление подавать необязательно

Раньше, чтобы сделать такой перерасчет, нужно было обязательно подавать заявление в Пенсионный фонд. Сейчас даже если заявление не подается, то перерасчет рано или поздно производится автоматически. Ежегодно органы Пенсионного фонда проверяют данные об уплате страховых взносов тех, кто уже стоит на учете. Если по результатам проверки видно, что по состоянию на март соответствующего года пенсионер получил два года неучтенного стажа, то с 1 апреля производится автоматический перерасчет. Это также предусмотрено Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В последние годы этот перерасчет не проводят именно в апреле, потому что изменились сроки предоставления отчетности: была ежемесячная, а стала ежеквартальной. Соответственно, в марте в Пенсионном фонде еще нет сведений об уплате взносов людей за первые месяцы года, поэтому право на перерасчет пенсии с 1 апреля определяется только ближе к маю. Затем такой перерасчет производится задним числом.

Впрочем, и этот вид перерасчета не всегда приносит много денег, а иногда вообще не отражается на размере пенсии.

Сколько стоит стаж?

В заключение отметим, что из-за увеличения минимальной зарплаты растет и размер единого социального взноса (ЕСВ). С 1 января 2024 года минимальный страховой взнос составил 1562 гривни, то есть 22% от минимальной зарплаты. С 1 апреля ЕСВ составит 1760 гривен. Фактически столько будет стоить месяц стажа. Если работодатель не будет платить за человека эту сумму ежемесячно, человек будет терять стаж. Тот, кто не работает официально, но хочет себе самостоятельно заработать стаж, должен такую же сумму отчислять добровольно.