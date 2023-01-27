Накопительная пенсия в Украине: когда заработает и сколько будем перечислять

Внедрение накопительной пенсии в 2023 году, со слов Премьер-министра Дениса Шмыгаля, является одной из десяти приоритетных задач правительства. Смогут ли ее реализовать в ближайшее время и нужна ли такая система в Украине? И вообще, что оно такое? Давайте разберемся.

Накопительная пенсия принята еще в 2004 году

Такая система в Украине предусмотрена законом «О негосударственном пенсионном обеспечении» еще с 2004 года, но на практике не работает.

Мы все еще продолжаем пользоваться только действующей солидарной системой. А также относительно небольшая часть граждан использует добровольное пенсионное страхование.

Но с накопительной системой пока не складывается. Чуть ли не каждое правительство обещает нам ее ввести уже на протяжении 18 лет.

Как работает накопительная пенсия

Она предполагает, что определенный процент от зарплаты работающего человека должен идти не в бюджет Пенсионного фонда в виде страхового взноса, а на личный счет человека. То есть из года в год постепенно будет накапливаться персональная пенсия. При достижении пенсионного возраста накопившуюся сумму начнут выплачивать в виде пенсии еще и с процентами.

Что важно, внедрение накопительной не отменяет солидарную пенсию. То есть в идеале человек при выходе на пенсию должен получать две выплаты: базовую, гарантированную государством, и персональную – накопительную.

Еще один немаловажный плюс такой системы – в случае смерти пенсионера накопленные суммы могут передаваться по наследству, а не уходить в пользу государству.

Трехуровневая пенсионная система в Украине

При определенных условиях накопленную сумму можно получить сразу или же она будет выплачиваться частями в течение всей жизни после выхода на пенсию.

Важно понимать, что трехуровневые пенсионные системы существуют во многих странах мира (солидарная + накопительная + добровольная). Что касается непосредственно накопительной системы, то ее модели могут отличаться одна от другой. Но общий принцип примерно одинаков.

С другой стороны, есть примеры стран, где накопительная система не приживалась и соответствующие реформы сворачивались.

Когда заработает накопительная пенсия в Украине

Разговоры о внедрении ведутся уже давно: и после 2014 года, и после 2019 года, но пока тщетно. Предполагался некий переходный период с оговоркой, что государство сможет запустить накопительную систему только при отсутствии дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Что нужно сделать правительству в 2023 году

Сейчас идут разговоры о законопроекте «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» №2683, первая версия которого была зарегистрирована еще в конце 2019 года. Проект уже претерпел множество правок и несколько лет блуждал по комитетам.

Если Верховная Рада в этом году проголосует за внедрение накопительной системы, то заработает она все равно не сразу. При самом оптимистичном сценарии это может быть 1 января 2024 года.

Чтобы система заработала полноценно нужно еще принять около сотни дополнительных нормативных документов. По некоторым оценкам, это может дополнительно занять еще чуть ли не два года. Потому, собственно, сторонники реформы и говорят, что оттягивать дальше некуда. Ведь даже после принятия базового закона предстоит еще очень много работы и в плане доработки нормативной базы, и в плане создания соответствующей инфраструктуры.

Почему не удается принять законопроект

Суть нынешнего законопроекта сводится к тому, что работодатель будет вносить на персональный счет человека процент от заработной платы. Столько будет доплачивать и государство:

первый год — работодатель 1% от зарплаты и государство — 1%;

второй год — работодатель 1,5% и государство — 1,5%;

третий год — работодатель 2% и государство — 2%.

При этом сам человек первые три года своих денег по сути не вкладывает. Основная тяжесть все равно пока ложиться на государство, которое и так в долгах, да еще и находится в военном положении.

ЕСВ могут направить на пенсию

Тут же идут споры, что будет дальше и как быть с работодателем. Одна из версий – перенаправить в счет персональных накоплений часть единого социального взноса (ЕСВ). Но в таком случае где-то прибудет, а где-то убудет. И уже на что-то ЕСВ хватать не будет. Впрочем, его и так не хватает. То есть споры о том, как правильно перераспределить налоги и отчисления, продолжаются.

В конечном итоге нормальная накопительная система предполагает, что в дальнейшем сам человек со своей зарплаты должен на паритетных основах с работодателем уплачивать взнос со своей зарплаты на свой накопительный счет. В идеале с годами этот взнос должен увеличиваться, ибо отчисления в несколько процентов не дадут быстрых и достойных накоплений в будущем.

Деньги не должны лежать в Пенсионном фонде

Собственно, накопленные деньги должны не просто храниться на персональном счете, а работать на человека, то есть куда-то вкладываться (об этом должны будут заботиться специальные фонды, в котором будут храниться накопления). В таком случае деньги смогут приносить дивиденды и не обесцениваться с годами от инфляции.

Тут-то и появляются самые ярые критики такой модели. Они уверяют, что нормально накопительная система может работать только в странах с хорошей экономикой, где есть фондовые рынки, где есть куда инвестировать и тому подобное.

И, конечно, остается главный вопрос – сможет ли государство построить такую систему, которая обеспечит если не приумножение, то хотя бы сохранность вложенных средств? Четких гарантий на сегодня нет. Впрочем, предполагается, что накопительная система будет обязательной: хочешь не хочешь, а придется откладывать.

Сергей Коробкин

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