Продлят ли помощь переселенцам до конца войны?

По словам нардепа Максима Ткаченко, сейчас только половина всех зарегистрированных ВПЛ, а это около 2,6 миллиона человек, получают ежемесячную помощь на проживание (3000 гривен для лиц с инвалидностью и детей, 2000 гривен – для остальных). Если документ примут, то 80% из этих людей и дальше будут получать помощь.

В то же время законопроект устанавливает условия отказа или приостановления денежной помощи. Среди них:

возвращение ВПЛ домой, на временно оккупированную территорию или в зону боевых действий;

выезд за границу без уважительных причин;

наличие пригодного для проживания жилья площадью не менее 13,65 кв. м на одного члена семьи, но не менее 25 кв. м на семью.

Также в помощи откажут тем, кто уже получил помощь от государства по программам «єОселя» или «єВідновлення». А также людям, которые ежемесячно зарабатывают более 14200 гривен на человека либо приобрели недвижимое или движимое имущество стоимостью, которая превышает установленную границу.

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