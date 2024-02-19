Новости Одессы и Одесской области

Продлят ли помощь переселенцам до конца войны?

Продлят ли помощь переселенцам до конца войны?

С 1 марта ожидается отмена выплат на проживание для большинства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако в Раде был зарегистрирован законопроект №10382 (от 9 февраля 2024 года), в котором предлагается продлить эти выплаты до окончания военного положения и интеграции переселенцев в новые громады. То есть до тех пор, пока люди не обживутся на новом месте, особенно если у них нет жилья, имущества или стабильных доходов на контролируемой территории Украины.

По словам нардепа Максима Ткаченко, сейчас только половина всех зарегистрированных ВПЛ, а это около 2,6 миллиона человек, получают ежемесячную помощь на проживание (3000 гривен для лиц с инвалидностью и детей, 2000 гривен – для остальных). Если документ примут, то 80% из этих людей и дальше будут получать помощь.

В то же время законопроект устанавливает условия отказа или приостановления денежной помощи. Среди них:

  • возвращение ВПЛ домой, на временно оккупированную территорию или в зону боевых действий;
  • выезд за границу без уважительных причин;
  • наличие пригодного для проживания жилья площадью не менее 13,65 кв. м на одного члена семьи, но не менее 25 кв. м на семью.

Также в помощи откажут тем, кто уже получил помощь от государства по программам «єОселя» или «єВідновлення». А также людям, которые ежемесячно зарабатывают более 14200 гривен на человека либо приобрели недвижимое или движимое имущество стоимостью, которая превышает установленную границу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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