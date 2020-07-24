Почему отключили газ при смене хозяина жилья?

Без договора, поясняют в «Одессагаз-Поставке», потребление газа не допускается. Такая норма прописана в Постановлении Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг «Об утверждении Кодекса газораспределительных сетей» №2494 от 30 сентября 2015 года (в редакции от 1.07.2020 г.).

При этом предыдущий собственник жилья, освобождая жилое помещение, обязан:

сообщить об этом оператору газораспределительной станции (в нашем случае – сотрудникам «Одессагаза») не позднее, чем за 20 рабочих дней до дня освобождения помещения (окончательного прекращения пользования природным газом);

полностью рассчитаться за потребленный на день освобождения помещения газ.

После этого газораспределительная кампания обязана прекратить распределение (снабжение) природного газа потребителю.

Если при смене собственника жилья (например, в результате купли-продажи) прежний владелец не сообщит об освобождении жилого помещения или сообщит несвоевременно, он должен и дальше осуществлять оплату услуг по договору распределения природного газа. Договор распределения природного газа с новым владельцем дома или квартиры заключается после расторжения договора с предыдущим собственником и должен быть подписан на протяжении двух недель. После этого возобновление газоснабжения осуществляется в течение двух рабочих дней в городах и пяти рабочих дней в сельской местности.

Если у нового владельца нет необходимости в подключении газоснабжения, он просто не заключает договор с оператором газораспределительной станции.