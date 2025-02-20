Как контролируется качество и безопасность газоснабжения?

– Станислав Юрьевич, как измеряются параметры газа – давление и расход газа?

– Измерение расхода газа на газораспределительной станции (ГРС) проводится с помощью стандартных устройств сужения, таких как диафрагма, а также турбинных и ультразвуковых расходомеров. Количество потребляемого газа самой ГРС (на собственные нужды – газовое отопление, система отопления ГРС и т. д.) измеряется мембранными и роторными газовыми счетчиками. Температура газа измеряется с помощью термометров, а также с помощью электронных датчиков температуры. Контролируются также качественные показатели газа, такие как компонентный состав, точка росы и другие (измеряются по характеристикам).

Давление газа измеряется с помощью манометров, которые размещаются на входном и выходном газопроводе, перед и за фильтром (или используется манометр перепада давления), перед газовым счетчиком, на байпасе, за регулятором давления и на редукционной линии для котельной. Давление газа на входе и выходе должно быть записано в регистрационном устройстве. Широко используются манометрические датчики давления, передающие параметры давления с помощью телеметрии.

Давление в сетях изменяется в зависимости от сезона и использования газа различными категориями потребителей. От гидравлического расчета, проведенного облгазами, зависит, будет ли давление газа на оборудовании каждого потребителя достаточным для работы всех газовых приборов.

Как формируется тариф на распределение газа?

– Из чего состоит тариф на распределение газа и кто его определяет?

– Оплата услуг по распределению природного газа определяется тарифом, размер которого утверждается «регулятором» – Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

– На что идут деньги?

– Вырученные средства направляются на содержание, обслуживание, реконструкцию и модернизацию газовых сетей, работу аварийно-диспетчерской службы, оплату труда специалистов, которые ежедневно поддерживают работу газопроводов на должном уровне. Часть средств направляется на закупку технологического газа, необходимого для транспортировки голубого топлива к потребителям под соответствующим давлением. Все эти расходы контролируются Государственной комиссией.

Как происходит газовое обслуживание многоквартирного дома?

Акционерное общество «Одесагаз» сообщает, что 19 ноября 2024 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), приняла Постановление №1955 «О установлении предельных уровней стоимости выполнения видов работ и услуг по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов для операторов ГРМ на 2025 год». Оно определяет предельные тарифы на техническое обслуживание (ТО) газовых систем в многоквартирных домах на 2025 год.

Согласно этому постановлению, стоимость ТО внутридомовых систем газоснабжения (ВБСГ) в домах, включенных в график на 2025 год, устанавливается в соответствии с утвержденными тарифами. Узнать актуальную информацию о цене и порядке проведения обслуживания можно в разделе Данные по дому на официальном сайте компании.

Что это значит для владельцев квартир?

Еще 7 декабря 2023 года вступило в силу Постановление №2291 «О утверждении Типового договора на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома и внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем». Этот документ определяет основные условия обслуживания, порядок заключения договоров и ответственность сторон.

Какие нормы регулируют вопросы технического обслуживания газовых сетей:

Статья 19 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах»;

«Перечень видов работ, которые входят в техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в жилых домах»;

«Порядок технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирном доме»;

Постановление НКРЭКП от 29 ноября 2023 г. №2242 «О установлении предельных уровней стоимости выполнения видов работ и услуг по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов для операторов ГРМ на 2023 и 2024 годы».

Кто отвечает за техническое обслуживание?

Каждый газифицированный многоквартирный дом обязан проходить регулярное техническое обслуживание. Его могут выполнять:

Оператор ГРМ (в Одесской области – АТ «Одесагаз»), с которым заключен типовой договор; Другая лицензированная организация, если управляющий домом или ОСББ подписали отдельный договор.

Оператор ГРМ обязан информировать жителей о условиях технического обслуживания и его стоимости. Все вопросы по тарифам и порядку предоставления услуг можно уточнить у вашего газового оператора.

О СРОКЕ СЛУЖБЫ ГАЗОПРОВОДОВ. Одесская газотранспортная система функционирует уже почти полвека:

14% газопроводов эксплуатируются более 33 лет и требуют срочной замены;

20% сетей приближаются к этому возрасту;

37% были построены 10-20 лет назад;

29% имеют возраст до 10 лет.

Как одесситам бесплатно установить счетчики?

«Одесагаз» выполняет бесплатную установку газовых счетчиков для бытовых потребителей (населения), которые используют природный газ без его коммерческого учета. Это предусмотрено Законом Украины «О обеспечении коммерческого учета природного газа».

Подробнее о бесплатной установке счетчиков можно узнать по номерам телефонов:

(048) 705-39-63;

(048) 705-36-51;

050-333-62-92.

Звонки согласно тарифам вашего оператора.

Понедельник-пятница с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в случае отказа потребителя от установки газовых счетчиков распределение природного газа приостанавливается.

«Одесагаз» предупреждает!

Если:

вы чувствуете запах газа (дома, на улице, в общественных зданиях и т. д.);

в вашем доме отсутствует подача газа;

газопользующее оборудование работает в аварийном режиме;

посторонние лица вмешиваются в работу газовой сети,

звоните в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104.

Если вы почувствовали запах газа в доме, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:

включать и выключать любые электроприборы, в том числе свет и дверные звонки;

использовать спички, зажигалки и другие источники открытого огня.

Если вы почувствовали запах газа в доме, НЕОБХОДИМО:

немедленно перекрыть вентели на газовых приборах и краны подачи газа перед ними;

обеспечить проветривание помещений, открыть окна и двери;

позвонить в аварийно-диспетчерскую службу (104);

покинуть помещение и предупредить соседей.

Важные цифры и факты

«ПРЕДПЕНСИОННЫЙ» ВОЗРАСТ ГАЗОПРОВОДОВ. В 1918 году в Одессе погасла последняя газовая уличная лампа, и профессия фонарщика ушла в прошлое. С тех пор газ стал использоваться в основном для промышленных и бытовых нужд. Однако сегодня перед газовой системой города стоят новые вызовы: «предпенсионный» возраст газопроводов. Значительная часть газопроводов Одессы эксплуатируется уже 40-50 лет и требует обновления.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ОДЕССЕ. Продолжаются активные работы по реконструкции и модернизации системы газоснабжения. В частности, заменяются старые газорегуляторные пункты (ГРП) на современные шкафные пункты контроля (ШРП). В жилых массивах, таких как «Радужный», на улице Пионерской и в Гагаринском переулке, прокладываются новые газопроводы, создавая кольцевую систему, которая обеспечивает бесперебойное снабжение газом даже во время аварий или проведения работ на газопроводах.

ГАЗИФИКАЦИЯ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ. В рамках Программы газификации Одесской области до 2035 года специалисты АТ «Одесагаз»: